Caso Gene Hackman y su esposa: Nuevos hallazgos sobre su muerte

Las autoridades del estado de Nuevo México (EEUU) descartaron este martes que la muerte del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, se debiera a una fuga de gas, tras concluir una extensa investigación en el domicilio de la pareja.



La compañía de gas de Nuevo México confirmó que "no hubo hallazgos significativos" tras un análisis en el domicilio de Hackman y Arakawa, donde fueron hallados muertos el pasado 27 de febrero tras la llamada de un vecino a la Policía de Santa Fe.



Durante el examen se encontraron pequeñas fugas en uno de los quemadores de la estufa, pero "no se cree que esos resultados sean un factor en las muertes de Gene Hackman, Betsy Arakawa o su perro", informó la Oficina del sheriff de Santa Fe en un comunicado.



Hackman, leyenda de Hollywood durante varias décadas del siglo XX y ganador de los Óscar, murió nueve días antes de que fuese encontrado sin vida el pasado 27 de febrero en su casa, junto a los cadáveres de su mujer y uno de sus perros.



Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte de la pareja, pero el pasado viernes descartaron que se tratara de una intoxicación por monóxido de carbono. También han dicho que no hay evidencias de un acto delictivo.

