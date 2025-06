Hija mayor de Andreína Goetz revela su paso por el Miss Venezuela en 2015: Decidí que ese mundo no era para mi

Suscríbete a nuestros canales

Una de las hijas mayores de Andreína Goetz, la Miss Venezuela 1990, reveló a través de las redes sociales cómo fue su pasó por el concurso en el año 2015, cuando todavía el reconocido Osmel Sousa, Zar de la Belleza, formaba parte del certamen.

Se trata de Sofía Vegas, segunda hija de la exMiss, quien reveló que a sus 18 años "su peluquero de toda la vida en Venezuela" la llevó a la quinta del Miss Venezuela.

"Entonces en el 2015 cuando yo cumpli 18 años (...) Me dijeron: tienes que llevar un vestidito, unos tacones y un traje de baño", aseguró Sofía.

Relata que al llegar estaba Osmel Sousa "en un trono porque el todavía estaba en la organización, y me mandan a ponerme el traje de baño y los tacones".

Posteriormente, Sofía cuenta que "literalmente me paran así como si yo fuese un objeto, y me dicen: te tenemos que operar la nariz, tal vez operarte las tetas y tienes que rebajar 8 kilos y tal vez ganes el Miss Mundo".

Ante esto, sofía cuenta que "yo me di cuenta que yo no estaba hecha para eso, además me dice y ¿Cuál es tu talento? ¿Qué haces? Yo no tengo un talento, yo soy Sofía Vegas, soy inteligente voy a la universidad", respondió.

"Entonces decidí que ese mundo no era para mi porque si así me criticaron en una reunión de 10 minutos no quería saber cuanto me iban a criticar en un certamen completo", aseguró.

Sobre Clara Vegas, su hermana menor aseguró que "estoy demasiado orgullosa de mi hermana y voy a ella y a su éxito en el Miss Venezuela 2025".

"Yo soy hermana de Clara Vegas, la hermosa que se esta postulando al Miss Venezuela 2025, es bella, es cómica, es alta, tiene una personalidad espectacular y le va a ir buenísimo", asegura Sofía.

En este sentido resaltó "a toda la gente que la critica, no se de que hablan, claramente no la conocen y de verdad que tienen una visión muy extraña pero sabes qué para gustos los colores".

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube