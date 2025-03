Chepa Candela: Tina Batson se las cantó a la Andrea del Val

Suscríbete a nuestros canales

…Y sin mucho preámbulo les bato que la Andrea del Mal, que digo, Andrea del Val está en predios internacionales meneando las extensiones, dando taconazos y mostrando las carillas en la concentración del Miss Global (que, por cierto, no ha levantado ni sospechas por ser persona non grata del mundo missérico), aquí en Venezuela y no por buenas razones, precisamente…

Tina Batson

Bueno, la susodicha es la “comidiilla” por un “Sal pa que protagonizó con la TINA BATSON, la otrora Miss Grand Venezuela que dejó el pelero por no querer desembolsillarse un ojo y un riñón...¡Síii, señores!...Resulta, pasa y acontece que la Batson, que se la tenía jurada a su archienemiga, hizo un comentario bien venenoso en redes sociales esperando que la otra le replicara…¡y, dicho y hecho!, mordió el anzuelo…

La Andrea, aunque quiso ser simpática recibió un balde bien frío con el mensaje de Tina, quien le dijo que no se hiciera “la mosquita muerta” y que con ella van esas palabras dulces por fuera y llenas de hiel por dentro… “Y sabes que conmigo no tienes que fingir amabilidad porque yo te conozco muy bien, y eres pura facha. Quieres venir a aparentar lo que no es y querer parecer la víctima cuando las que estuvimos cerca de ti sabemos la verdad”, le soltó Tina Batson a Andrea, para luego recordarle las supuestas peleas que tuvo con sus compañeras de competencia en el templete nacional y rematar: “y las cosas que dijiste de mí y luego ni siquiera atreverte a verme a la cara. Así que conmigo no. Bye”…

Miss Grand Venezuela

Yyy “parlando” de templetes, el MISS GRAND VENEZUELA avanza y por ahí suenan varios nombres, aunque la nueva organización del concurso guarda un silencio sepulcral, pese a los señalamientos que hubo en los medios de querer hacerse ricos a costilla de sus aspirantes… Lo cierto es que avanzan con los detalles, como la corona que no hará el antiguo franquiciante, el George Wittels, sino su principal copiador…

Jacqueline Aguilera

Y antes de despedirme por hoy, les bato que la JACQUELINE AGUILERA (¡¡Sustooo!!) sí supo “pescar en río revuelto”, puesto aunque la organización Miss Grand International finalmente confirmó lo que ya muchos sabían: “Miss Grand International Public Company Limited es la licenciataria exclusiva de la Organización Miss Universo para organizar la 74.ª edición del concurso universal Supervisamos todos los aspectos del evento, desde las actividades de las concursantes y la producción hasta el marketing, la venta de entradas y el evento completo en noviembre”… ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Miss Universe estaba quebrado y el chinito tramoyero del Nawat Itsaragrisil les está echando la ayudaíta con sus 5 millones de dólares y otros detallitos… ¡Baaayyy!

