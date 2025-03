Se acerca la fecha en la que podría salir libre Yolanda Saldivar: conozca sus planes

Suscríbete a nuestros canales

La asesina de la cantante Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, podría salir libre este 2025.

Saldívar, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 de la Reina del Tex-Mex.

La mujer de 64 años, tendrá una audiencia el próximo 30 del mes en curso, debido a que solicitó la libertad condicional.

Un representante del Departamento de Justicia Criminal de Texas reveló a el diario New York Post que Saldívar ha tenido un buen récord y podría ser considerada para libertad condicional por buen comportamiento en la cárcel.

Saldivar, se encuentra recluida en la cárcel Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas, ha afirmado que ella no quiso matar a Selena y que la muerte de la cantante fue un accidente.

¿Qué hará Yolanda Saldívar al salir de la Cárcel?

Una prima de Saldívar reveló a New York Post que piensa que ya es hora de que salga de la cárcel después de tres décadas. "Dejarla en prisión no va a hacer ningún bien. Ya es hora de que salga", opinó.

Otras prisioneras en la misma cárcel donde está Saldívar contaron al diario que ella constantemente recibe amenazas, por lo que tiene que ser custodiada.

Saldívar dijo que ella viviría con familiares y buscaría un empleo si le permiten recuperar su libertad.

Abraham Quintanilla, el padre de Selena, asegura que si sale de la cárcel, Saldívar corre peligro pues los seguidores de su hija la odian. "Hay mucha gente loca y la pueden matar", dijo a Primer Impacto en Univisión.

Saldívar, quien fundó el club de fans de Selena, mató a la cantante de 23 años el 31 de marzo de 1995 en un hotel en Corpus Christi, Texas, durante una discusión.

La familia de la artista acusó a Saldívar de robar dinero de las boutiques de Selena y de su club de fans y fue despedida por Abraham Quintanilla, el padre de Selena.

En el documental de Peacock Selena and Yolanda: The Secrets Between Them, Saldívar dijo que ella quería matarse con la pistola, no quitarle la vida a Selena.

