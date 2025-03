Premios Nuestra Tierra: Estos son las artistas que encabezan las nominaciones

Suscríbete a nuestros canales

Blessd recibió 12 nominaciones a los Premios Nuestra Tierra de Colombia, que serán entregados el 24 de abril en Bogotá y en los que Ryan Castro aspira a 10 galardones y Shakira, a ocho, informaron este miércoles los organizadores.



"Los nominados fueron seleccionados de los postulados entregados por sellos discográficos, distribuidoras digitales y sellos independientes de la industria colombiana", detallaron los organizadores de los premios en un comunicado.



Blessd competirá, entre otras categorías, en la de Mejor canción global, con 'Mírame'; Mejor artista Nuestra Tierra; Mejor álbum del año, con 'Si Sabe', y Mejor artista urbano.



Por su parte, Ryan Castro está nominado, entre otras categorías, en las de Mejor artista Nuestra Tierra; Mejor álbum del año, con 'El cantante del ghetto'; Mejor artista urbano, y Mejor video del año, con 'El ritmo que nos une'.



Shakira, que el mes pasado dio dos conciertos en Barranquilla y otros dos en Bogotá, aspira a los premios a Mejor Artista Global; Mejor canción global y Mejor canción urbana, con 'Soltera'; Mejor canción/composición, con 'Acróstico'; Mejor álbum del año, con 'Las mujeres ya no lloran', y Mejor canción pop, con 'Cómo, dónde y cuándo.



La barranquillera también tiene nominaciones en Mejor canción dance/electropop, con el remix que hizo Tiesto a su éxito 'Bzrp music session Vol. 53', grabada con el argentino Bizarrap, y en Mujer raíz de Nuestra Tierra, un premio especial.



Otros artistas que recibieron múltiples nominaciones son Maluma y Juliana, con siete cada uno; Kapo, Camilo, Andrés Cepeda, Manuel Medrano y SOG, con seis; Karol G, Feid, Fonseca, Juanes, Heredero, Ela Taubert, Luis Alfonso y Duplat, con cinco, y Morat, Silvestre Dangond, Béele, Junior Zamora y Ovy on the Drums, con cuatro cada uno.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube