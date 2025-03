Con un disparo en la cabeza fue encontrado el cuerpo de la actriz Pamela Bach: fue esposa de David Hasselhoff

Suscríbete a nuestros canales

Pamela Bach-Hasselhoff, actriz y exesposa de David Hasselhoff, fue encontrada sin vida en su residencia de Hollywood Hills la noche del miércoles 5 de marzo.

Según información publicada en el portal web de Infobae, la actriz de 61 años murió a causa de un disparo en la cabeza auto infligido, en lo que las autoridades han catalogado como un aparente suicidio.

¿Cómo consiguieron el cuerpo?

De acuerdo con los reportes, familiares preocupados por no tener noticias de ella durante varios días acudieron a su domicilio. El cuerpo fue hallado dentro de la vivienda y los paramédicos confirmaron su fallecimiento poco después de las 10 p.m. No se encontró ninguna nota o carta suicida en la escena.

Pamela Bach-Hasselhoff es recordada por su participación en series como Baywatch, donde interpretó a Kaye Morgan, y otros proyectos televisivos como The Young and the Restless y Knight Rider.

¿Qué declara su familia?

David Hasselhoff, quien estuvo casado con Pamela entre 1989 y 2006, emitió un comunicado a través de un portavoz de la revista People, en ella expresó:

"Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante".

Pamela deja dos hijas, Taylor (34 años) y Hayley (32 años), además de una nieta llamada London. Su muerte ha generado reacciones en redes sociales, incluyendo una publicación nostálgica de su hija Hayley, quien compartió una foto antigua de sus padres acompañada de un emoji de corazón.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube