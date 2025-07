Belinda y Amanda Miguel emocionan con un dueto sorpresivo en Los Ángeles: dos generaciones se cruzan en una interpretación viral

Suscríbete a nuestros canales

En una gala realizada en Los Ángeles para celebrar el fenómeno de Mentiras, la serie, Belinda fue distinguida por su participación en el soundtrack, cuyas reproducciones han superado los 100 millones en plataformas digitales. Lo que debía ser una noche de reconocimiento artístico terminó convertida en un momento inolvidable cuando una invitada muy especial decidió tomar el piano.

Una interpretación que rompió el protocolo y desató la euforia

Mientras Belinda interpretaba el clásico “Él me mintió”, la presencia de Amanda Miguel dio un giro total al ambiente. La icónica intérprete, sentada entre los asistentes, se levantó y se unió desde el piano para acompañar a la joven artista en vivo sin ensayo.

Las imágenes del momento, grabadas por los asistentes, se viralizaron de inmediato. En su cuenta de Instagram, Belinda compartió el video con una frase que ya es parte del recuerdo: “Un momento espontáneo que recordaré por siempre. Gracias Amanda Miguel, eres icónica”. Los mensajes de sus seguidores no tardaron: “Nos dieron arte puro”, “Se me erizó la piel”, “Esto no fue una colaboración, fue un regalo”.

Amanda Miguel aclaró que no acudió al evento como artista invitada, sino como admiradora. “Yo no vine a cantar, vine a estar con Beli, vine a conocerla, porque tenía muchas ganas de conocerla”, expresó antes de entregarle personalmente un disco platino por el éxito del proyecto musical.

