Chepa Candela: A la Aleska Génesis se le enredó el papagayo

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Feeeliiizzz miércoles a todos mis consecuentes!! (Y a los que no lo son también)...Yyy como siempre, aquí me tienen, en este raudo tecleo que diariamente les pone al tanto sobre lo que se mueve y se bate en esta “fauna farandulera”, donde los rollos, bretes, brollos, tretas, tramoyas y todo lo que huela a cotilleo ¡no podrán faltar ¡“never in the life”!..

Aleska Génesis

Yyy como para echárselos completico desde la “A hasta la Z” para eso me tienen aquí, arranco por el principio para contarles que a ALESKA GÉNESIS ¡se le enredó el papagayo!, pues aunque la orden de su detención viene directamente de la Fiscalía de México y muchos aseguran que fue ilegal, se supo que la susodicha, ique, podría ser sometida a juicio…y a menos que pague la fianza que, al parecer, se le impondrá quedaría en .libertad, para abandonarla cárcel de Santa Martha, donde la metieron de cabeza, tronco y extremidades cuando le echaron el gancho a las afueras de los estudios de Telemundo donde estaba grabando “La Casa de los Famosos All Stars”, de cuyo reality fue eliminada de un solo plumazo…¡Síii, señores!...Una de mis fuentes del ”País de los manitos” se reportó desde aquellos lares para contarme (¡Y trúuaaa, trúuaaa!, cual cotorra repito) que el caso de la susodicha o se complica o se resuelve ¡de una buena vez! ya que para muchos está amañado…y según sus hermana Michelle Roxana Castellanos y Bárbara Castellanos, todo no es más que una tramoya legal que armó un tal Javier Rodríguez Borgio, ex marido de Ninoska Vásquez, quien odia a muerte a la Michelle…y en ese rollo de faldas cayó la Aleska Génesis que, desde el año pasado, está en la mira de la justicia mexicana por el presunto robo de unos relojes de alta gama, que la parte acusada no pudo comprobar…y ahora que perdió el recurso de amparo solicitado por su defensa, que quedó sin efecto y el cual la protegía de cualquier acción en su contra, fue detenida sain derecho a pataleo!…ahora lo que vendría sería un juicio…y mientras, la modelo pasaría unos meses tras las rejas , según afirma el periodista argentino Javier Ceriani del programa Chisme No Like”…A este caso, no hay que perderle la pista, porque ¡está candela, candela!…

Yeimmy Rodríguez

Yyy entre acusaciones y rollos personales, YEIMMY RODRIGUEZ quiso “quitarse ese peso de encima”…y dejar claro, bien claro, que las indirectas (¿Directas?) no fueron contra su ex, el pelotero Carlos Rivero (El bateador de Los Tiburones de la Guaira), sino derechitas a una tal Paola, que fue su compinche y a la que ahora “donde le ve los pies, le quiere ver la cabeza”…y a la que tiene en la lista como su peor enemiga…Y Aunque el resto de su aclaratoria (que para muchos quedó como oscura) se vio como fuera de lugar, también precisó que ¡jamáaasss de los jamases! enfrentó conflictos en La Bomba…y que no tuvo el placer (¡?) de conocer al gordo José Gregorio Araujo, a quien otras conductoras del programa farandulero de Televen han puesto como el propio demonio…como si ellas fueran algunas santas…Como quiera que sea, la Yeimi Rodríguez quiso limpiar su consciencia…y, les repito, soltó todo lo que tenía por dentro…¡Será qie ahpra úede dormir tranquila?...

Eddy Montilla

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, me contaron que la que anda “buchona” (Y estrenando escoba a y todo) es EDDY MONTILLA (¿Les suena ese nombrecito?) pues por leer las cartas y mandarte a echar unos “ramazos on line” cobra la friolera de ¡70 dólares! Que debe ser depositados tres días antes en su cuenta para poder hacerte la “limpia”…y quitarte la “pava macha” de encima...¿Quuuéee taaal?...¡Así como lo están leyendo!...Muchooosss son los “pacientes” que han pegado el “leco” en el cielo, pues les parece que esa tarifa es tan alta que no la brinca un venado…mientras otros -Sobre todo las mujeres- corren a empeñar hasta los sostenes para pagarle, con tal de recuperar a su marido, conseguir chamba…y hasta casarse “de velo y corona”…¿Será que la Aleska Génesis solicitará los servicios de Eddy Montilla para que la dejen en libertad…¡Suussstooo!...Yo no ceo en brujas, pero de que vuelan, vuelan…¡¡Zaaape gato!!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube