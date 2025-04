Chepa Candela: La Alicia Machado sigue “remolona"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenooosss díaaasss “for everybody”…Yyy "avanti" con la semana, aquí me tienen, una vez más, con las pilas recargadísimas y con estros dedillos que se me van soliiitos por el teclado para empezar a batirles lo más calientico de la movida farandulera de este país…y zonas aledañas…

Valeria Cannavó

Y como “para luego es tarde”, corto este preámbulo y paso a contarles que, tal como se los batí en pasadas columnas, allá, en la quinta morada, sigue el corre-corre con VALERIA CANNAVÓ, pues ya tienen encima a la elección de Miss Mundo 2025, que como es requetesabido, tendrá lugar el próximo 31 de mayo, allá en predios de la India, donde, a partir de la semana próxima aterrizaran las más todo ese “mujerero” que este año ¡se fajará duro! por la segunda corona de belleza más importante del globo terráqueo (La primera es la de Miss universo…y no pienso discutirlo con ningún missópata…¿quedó claro?) en donde la susodicha, intentará (¿Se quedará en el intento?) traérsela para Venezuela ¡por séptima vez!...y resulta que quienes la están preparando y hasta la misma Nina Sicilia mordiéndose las uñas por la terquedad de la candidata de marras, que al parecer es más terca que una mula…y, además de que supuestamente no se deja asesorar como debe ser, dizque, quiere hacer lo que le da la real gana…Esto tiene preocupado a la organización, porque de seguir las cosas así, no se sabe qué papelito hará (Yo si sé...¡nada!) la Valeria Cannavó en el 72.ª edición de Miss Mundo, al cual, la checa Krystina Pyskova, que ha tenido un reinado “más o menito” (No fue gris, pero tampoco brillante) le dirá ¡¡Baaayyy, baaayyy, Sayonara!!...De manera que la venezolana deberá “bajarle dos” a su rebeldía y adaptarse a lo que le orden…de lo contrario, ¡que se olvide del tango!....

Alicia Machado

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que ALICIA MACHADO (¡¡Suussstooo!!), ique, está negada completamente a dar más señales sobre su supuesto nuevo amorío...y a pesar de que, presuntamente, algunos medios mayameros y del mismo país azteca, le han ofrecido “biyuyo” ¡contante y sonante!, por la exclusiva, nada que quiere soltar prenda, pues como lo dijo en un canal de TV “mayamero”, donde confesó estar enamorada ¡por enésima vez! en esta oportunidad no tiene ninguna intención de continuar ventilando detalles sobre su vida privada,, que, precisamente, de privada, no tiene nada…¡Síii, señores¡…Según la onda captada por mis camataguas, la exMIss Universo, cuya lista de “amores y desamores” (Ay, qué cursi sonó eso) es larga, a pesar de haber confesado que tiene nuevo “pechugón” , también dijo ¡a todo gañote” que no va a aceptar que los medios sigan metiéndose en sus asuntos sentimentales, pues precisamente por el exceso de exposición mediática, es que según ella no ha consolidado una relación…Ooo seaaa, que ahora le achaca a los medios sus frecuentes fracasos sentimentales?…¡”No la llore que me la pone en pena”!…El caso es que la Alicia Machado lo advirtió: No dará ninguna pista sobre el macho que le está moviendo el piso…¿Cuánto tiempo le durará el entusiasmo?...¡Amanecerá y veremos!…

Luis Miguel

Yyy desde “El, país de los manitos” me llega la señal de que el LUIS MIGUEL que parece una máquina de hacer plata (Y con la misma velocidad la desperdicia en la gran vida que se da) anda “buchón”, pues acaba de ser contratado por una reconocida marca de tequila (La famosa Don Ramón, producida en Jalisco, la cual se vende en México como pan caliente) con la que grabó un videoclip promocional a la que le cobró la friolera de ¡un millón de dólares! Solamente por pararse frente a la cámara y echarse su “guamazo”…¡Y eso no es nada!, pues el contrato es por varios videos, que no duran más de 20 segundos por los cuales se meterá el doble, según la negociación…¡Ahí les dejo esa perla!…

