Chepa Candela: Enrique Iglesias está enredado en una tramoya

Good morning.y aquí me tienen otra vez, lista, ¡como siempre!, y al pie del teclado, para entrarle de lleno a este cotidiano “parling” que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país…¡y el resto del planeta tierra!…

Aleska Génesis

Yyy arrancando con el “parling” les bato que el casdo de ALESKA GÉNESIS no termina con su liberación, ya que para que le quitaran los ganchos y la mandaran de vuelta a su casa, además de que le fue decomisado el pasaporte, por lo que no podrá abandonar el país y tendrá régimen de presentación, se le seguirá un proceso que determinará su inocencia o culpabilidad en el delito del robo de unos costosos relojes de lujo, del cual se le acusa y por el que detenida por segunda vez, ya que el año pasado pasó por el mismo momento engorroso, pero no le pudieron comprobar nada…y aunque también fue puesta en libertad, las investigaciones continuaron su curso…hasta ahora que ¡volvió a explotar la bomba¡…y la metieron otra vez de cabeza, tronco y extremidades en la cárcel, tras ser eliminada del reality “La casa de los Famosos All Stars” que transmite Telemundo…¡Síii, señores!...Aunque solo duró menos de 24 horas presa y le fueron impuestas ciertas condiciones para su liberación, el caso de la susodicha sigue dando tela para cortar, pues sus familiares, incluyendo, por supuesto, a sus dos hermanas Michelle y Bárbara Castellanos, dizque, estarían “cocinando” la posibilidad de demandar al empresario Francisco Javier Rodríguez Boglio, quien, presuntamente habría sido el autor de toda esta tramoya judicial, que ¡se llevó en los cachos! a la Aleska Génesis, que quedó “más rayada de ñlo que estaba…Ahora vía comunicado sostiene que sus derechos fueron vulnerados por la justicia mexicana…

Enrique Iglesias

Yyy como mi repe3tiodoras internacionales, están con esas pilas más recargadas que nunca, desde los predios mayameros dicen presente para contarme el escándalo que hay armado con una fanática enfermiza” de ENRIQUE IGLESIAS (¡Mijitooo¡…¿Dónde andas metido?) quien tras unirse a un club de admiradores recibió un mensaje a su celular de parte de un hombre que aseguraba ser el cantante español…y con quien entabló un romance virtual que duró dos años, tiempo en el cual la señora, de 63 años de edad, (Bien mayorcita para la gracia) y quien responde al nombre de Guadalupe Cepeda ,ique está a un tris de ir a parar a un manicomio y acusa al hijo de Julio Iglesias de destruir su vida y su matrimonio… “Enrique si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti”, soltó a moco suelto, la dama al programa Primer Impacto (Univision), causando la burla de propios y extraños, pues ella sigue segura que el farsante que la sedujo es Eniruqe Iglesias, a quien andan buscando del mismo espacio para que opine al respecto…¿Y ustedes creen que el susodicho va a perder su tiempo en esa pendejada?...

Valeria Cannavò

Yyy sumergiéndome en “honduras misséricas”, les bato que la Organización Miss Mundo informó que aquellos países que no hayan formalizado su inscripción el 30 de marzo quedarán “Como la guayabera”, entiéndase por fuera de la competencia de este año, para la cual, hasta ahora, hay 110 candidatas inscritas y se espera que el número ascienda a 120…y aunque ya recibieron el alerta semanas atrás se han hecho los suecos y no han terminado de formalizar el ingreso de sus respectivas candidatas…¡Síii, señores!...La señora Julia Morley (La chiva que más m…a en el Miss Mundo) ya dio el ultimátum…y el que no cumpla con la orden que ni se le ocurra enviar su candidata a la India, donde el próximo 31 de mayo, se llevará a cabo la final de la 72.ª edición del certamen de marras, donde la venezolana VALERIA CANNAVÓ, que está fajada con su preparación, se dará duro con sus contrincantes para ver si se trae la séptima corona al país…¿Lo logrará?...Amanecerá y veremos!...

