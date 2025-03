En video: Echa el primer vistazo al tráiler del live action de 'Lilo & Stitch'

Suscríbete a nuestros canales

El primer adelanto de la versión de acción real de 'Lilo & Stitch' muestra la recreación de icónicas escenas de la película que relata las aventuras de una niña huérfana y su mejor amigo extraterrestre.



Al ritmo de 'Hawaiian Roller Coaster Ride' y música de Elvis Presley, el tráiler publicado por Disney este martes muestra a Lilo pidiendo -a una estrella fugaz- el deseo de tener a un mejor amigo y a Stitch escapando de una estación espacial.



El avance, también presenta a Lilo bailando hula y a los dos amigos sobre un automóvil de juguete rosa y muestra la versión de acción real de imágenes que fueron inmortalizadas en animación cuando la película se estrenó en 2002.



El filme, que llegará a la pantalla el 23 de mayo, está dirigido por el cineasta Dean Fleischer Camp, director de la nominada al Óscar 'Marcel the Shell with Shoes On', y cuenta con el guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.



Maia Kealoha interpreta a Lilo Pelekai en esta adaptación, mientras que Sydney Elizebeth Agudong dará vida a Nani Pelekai, la hermana mayor de la protagonista y quien se hace cargo de ella.



El filme también cuenta con las actuaciones de Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham y Chris Sanders.



La película narra la historia de dos hermanas huérfanas que luchan por adaptarse a la vida sin sus padres, mientras en su camino encuentran a una criatura que deciden adoptar y que rápidamente se convierte en el mejor amigo de Lilo, pese a los desastres que este ocasionará.



Esta producción se suma a la lista de proyectos animados que Disney ha decidido llevar a la pantalla con personajes reales.

