Isabel Allende revela cómo encontró amor a los 74 años: Quería casarse conmigo

Durante su participación en Estirando el chicle, Isabel Allende compartió cómo conoció a su actual esposo, Roger Cukras, a los 74 años.

La autora —dos veces divorciada, la última tras 27 años con el abogado William Gordon— confesó que, pese a sus dudas iniciales "a mi edad las opciones son bien limitadas", intentó apps de citas sin éxito: "¡ningún candidato!". El giro llegó cuando Roger, tras escucharla en radio, inició una correspondencia diaria: "empezó a escribirme mañana y noche ¡por seis meses!", revelando gradualmente su personalidad, aunque Allende admitió entre risas que su secretaria verificó sus datos.

En su primer encuentro en Nueva York, la escritora fue directa: "le dije: ‘mira cuáles son tus intenciones, porque tengo 74 años y no tengo tiempo para perder’". La respuesta de Roger la sorprendió: "me dijo que quería casarse conmigo, ¡imagínate! Al segundo día ya tenía anillo, y cuando me llevó al aeropuerto ya estaba loco de amor", cerrando una historia que desafía estereotipos sobre el amor en la madurez.

