Así describió Adamari López una infidelidad: "Si alguien me da motivos soy celosa"

La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari López confesó que en una ocasión llegó a contratar los servicios de un investigador privado para confirmar que le eran infiel.

Durante un capitulo de su podcast ‘Ada y Chiqui de show’ en YouTube, la actriz comento que utilizó esa estrategia aunque no se considera una persona celosa.

“Si alguien me da motivos soy celosa y para tomar una decisión certera, correcta y bien pensada hay que averiguar todas las fuentes porque uno tiene que tener y reunir además todas las pruebas porque si no siempre uno es la loca. Para eso uno necesita las pruebas necesarias. Una vez reunidas todas esas pruebas para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma salgo de la relación”, explicó Adamari López.

“De entrada cobra una tarifa que, uses las horas o no, porque ese pago que haces es por una cantidad de horas las tienes que pagar las consumas o no las consumas y si quieres más tienes que seguir pagando después de esta tarifa inicial que das”, compartió la copresentadora del talk show Desiguales.

“¿Y encontró fotos y videos?”, quiso saber Chiquibaby. “Fotos, videos, de todo”, señaló Adamari López.

