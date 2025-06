La Chilindrina se burla de Florinda Meza: “Cuando sea rica viviré igual"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de La Chilindrina en la serie de televisión mexicana El Chavo del 8, se burló ante las declaraciones de Florinda Meza, en las que asegura o es millonaria y vive en una zona humilde.

Durante un encuentro con los medios, mientras compartía con su colega Edgar Vivar, la actriz soltó una carcajada tras ser cuestionada sobre su opinión respecto a lo que dijo en su momento Florinda Meza de ser parte del proletariado.

“Vamos a vivir, ¿verdad, Edgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual, nombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, cada quien su vida y su estilo”, dijo entre risas La Chilindrina.

Cabe destacar, que el nombre de Florinda Meza Meza, ha estado en los últimos días bajo el ojo público gracias a la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo de Max.

