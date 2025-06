Nieta de "El Chapo" Frida Guzmán inicia carrera musical: estreno de sencillo y polémica en redes

Suscríbete a nuestros canales

Frida Guzmán, nieta del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, debutó oficialmente en la música regional mexicana con el sencillo "Andas Contando", un dueto con la cantante Ceci Millán.

En entrevista para Siéntese quien pueda, la joven sinaloense de 20 años (nacida en septiembre de 2005 en Culiacán) reconoció el impacto de su linaje: "la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada", detallando que ha priorizado rodearse de personas que la valoran por su identidad artística y no por su historia familiar.

Hija de Édgar Guzmán López —uno de los hijos de "El Chapo", asesinado en 2008 durante un enfrentamiento entre cárteles cuando ella tenía tres años—, Frida fue criada por su madre, Frida Muñoz, y desde pequeña mostró interés por la música. Su admiración por Jenni Rivera, a quien considera su máxima inspiración, la motiva a construir una carrera sólida en el género.

Tras el lanzamiento, las redes sociales reaccionaron con polarización: mientras algunos usuarios apoyan su independencia del legado familiar ("buscando ser la nueva Jenni Rivera"), otros cuestionan si su proyección artística normaliza la "narco cultura", inundando sus redes con comentarios críticos hacia su apellido. La joven insiste en que su meta es ser reconocida por su talento y autenticidad.

