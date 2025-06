Úrsula Corberó crítica jornadas laborales en Hollywood: Te vienen a buscar a las 4 AM

Suscríbete a nuestros canales

Úrsula Corberó, en entrevista con el pódcast 'La pija y la quinqui', contrastó su experiencia laboral en Estados Unidos con España mientras promociona 'El Jockey'.

La actriz criticó las extenuantes jornadas en Hollywood: "en Estados Unidos te vienen a buscar a las cuatro de la mañana. Eso no está bien", resaltando además las ventajas de vivir en su país: "siempre he amado Nueva York o Los Ángeles, pero no son lugares para vivir según nuestro estilo [...] Aquí se vive muy bien. Uno no es consciente hasta que se va".

Paralelamente, detalló su etapa de desconexión tecnológica: "me compré un despertador analógico", confesó, eliminando juegos como Candy Crush (donde alcanzó nivel 27.000) y evitando redes sociales: "prefiero hacer una tortilla antes que perder tiempo en TikTok". También reveló haber dejado de fumar y su preferencia por hoteles íntimos: "no necesito cinco estrellas, pero sí privacidad: que no encuentre 50 personas al salir", cerrando con una reflexión sobre su vida nómada entre Madrid, Barcelona y Estados Unidos.

