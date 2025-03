Venezuela hace historia en el New York Fashion Week: Diana Chacón desfila por primera vez en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Diana Chacón hizo historia en el New York Fashion Week United, en Manhattan, al convertirse en la primera venezolana en desfilar en silla de ruedas en esta reconocida pasarela.

En una entrevista, Chacón confesó que desde niña aspiraba a formar parte del modelaje de alto nivel y se preparó para ello.

La industria, en un principio, le cerró las puertas, y ante este obstáculo, decidió enfocarse en la actuación.

De esta manera logró interpretar papeles en algunas producciones, como La suerte de Loli y 100 días para enamorarnos, ambas de la cadena Telemundo.

Pandemia Covid 19

La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en la vida Diana, debido a que el virus dejó graves secuelas en su cuerpo: pérdida de memoria, un sistema inmunológico debilitado y la inmovilidad de sus piernas.



"Han sido años de lucha, tres y medio ya, tiempo durante el cual aprendí a conocer más sobre la discapacidad y a caminar de otra forma: con la fe en alto, rodeada de personas vitamina, inhalando bendiciones y exhalando gratitud", confesó.



Chacón relata que un conocido de la industria fue el puente para hacer realidad un sueño que creía inalcanzable.



"Desde mi silla de ruedas volví a soñar. Y Dios, que nunca me suelta, me abrió una puerta que creía cerrada. Me convertí en la primera actriz venezolana en desfilar en el New York Fashion Week. Más que un logro personal, fue un grito de inclusión para una comunidad que muchas veces se siente invisible", declaró.

