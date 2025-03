Regresa In Concert 80 a Caracas: Así será “The Last Dance”

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta retro "In Concert 80" se despide de los escenarios con su última edición, titulada "The Last Dance” y que se celebrará el sábado 26 de abril en el Hotel Eurobuilding, en Caracas.

Esta velada contará con el mejor tributo a Queen, "Forever Queen", una banda que interpretará los grandes éxitos de la legendaria agrupación británica.

¿Qué trae In Concert 80?

También se reunirán por última vez las tres minitecas más representativa de la década de los 80: Sandy Lane, Betelgeuse y New York People, que transportará al público a través de tres décadas de música. El invitado especial será Traffic.

Los organizadores le pidieron los asistentes a preparar su mejor outfit ochentero para despedir "In Concert 80" en grande. La fiesta promete ser un auténtico viaje en el tiempo, lleno de nostalgia y diversión.

A "In Concert 80" ha reunido a numerosos artistas icónicos como Karina, Colina, Yordano, Aditus, Roberto Antonio, Diveana, Karolina con K, Miguel Moly, Wilfrido Vargas, Liz y Guillermo Dávila. Con cada edición, "In Concert 80" mantiene viva la magia de una era dorada, de manera que sus asistentes revivan momentos inolvidables a través de la música.

