Infidelidad a la vista: Filtran video de Beéle con Valentina Taguado en Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que la exesposa del cantante Beéle, Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara, revelara detalles de las infidelidades vividas con el artista, sale a la luz un supuesto engaño hacía su actual pareja, la modelo venezolana Isabela Ladera.

A través de las redes sociales se viralizó un video en que el artista barranquillero es captado, a solas en un restaurante en Bogotá, junto a una mujer a que pareciera ser la locutora Valentina Taguado.

En el audiovisual se puede ver a la pareja muy sonriente mientras mantienen una conversación en el sitio público. Por este motivo, los internautas empezaron a especular que a Isabela Ladera "ya le están haciendo lo mismo" que ella le hizo a Cara.

“Se cayó una ídola”, “podía esperarlo de cualquiera, pero no de ti”, “no pensé que alguien me hiciera odiarte” y “alguien que me diga que esto no es cierto”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, ni Beéle ni Valentina han confirmado o desmentido una supuesta infidelidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube