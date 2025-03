Chepa Candela: La Stephany Abasali se está dando durísimo con su preparación

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss queridillos, queridillas y queridilles…!!...Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!...peeerooo…¡espérense un momentico¡…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate sabroso!…y mejor que en ninguna otra parte…

Miss Venezuela

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, lo cual disfruto enormemente (Además de que me pagan mi buen “biyuyo”…¡Ooo seaaa!) enseguida paso a batirles que el MISS VENEZUELA encendió la luz verde para la nueva temporada de la belleza que arrancó este lunes con el llamado a las postulaciones -Vía online- para luego ser citadas a la esperada evaluación presencial integral (EPI) en la cual “rasparán la olla”, para hacer los primeros filtros que permitirán seleccionar a la precandidatas de la edición de este año que se llevará a cabo entre octubre y noviembre, según la agenda extraoficial…¡Síii, señores¡…Ya empezó el “corri-corri” en la quinta morada, con la apertura de la agenda del 2025, pues no quieren perder tiempo y tratar de que los errores que se vienen cometiendo desde unos tres años a esta fecha no se repitan en esta oportunidad, lo cual me imagino que debe tener a Nina Sicilia ¡con la cabezas en dos manos!, metiéndole un cohete a todos los que tienen que ver con dicho “templete”…

Stephany Abasali

Por cierto que STEPHANY ABASALI empezó a darse duro con su preparación, pues como les batí la semana pasada ya el Miss Universo 2025 tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en Tailandia, aunque las candidatas deberán llegar al país asiático a partir del 1ro del mismo mes para darle “play” a la agenda de la edición número 74 del “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, donde la actual Miss Venezuela podría hacer un buen papel, porque condiciones físicas tiene de sobra…y si de aquí a la fecha del certamen se ha puesto las “pilas”, cuenten que la Stephany Abasali le moverá el piso a las 129 muchachas que tendrá de contrincantes…¡Se acordarán de mí!…De paso les comento que este año le están exigiendo a los franquiciantes nacionales que no pueden manejar otras franquicias, como por ejemplo Venezuela que tiene la de Miss Mundo y Miss International, entre otras marcas internacionales…y que solamente tendrán que representar la de Miss Grand Internacional…y por supuesto la de MISS UNIVERSO, a la que Osmel Sousa le tiene los ojos puestos desde hace tiempo…y quien, en más de una ocasión, ha dicho que no descansará en paz hasta lograr quedarse con la representación del certamen…

Osmel Sousa

El anuncio lo hicieron la semana pasada en la rueda de prensa que dio “El chino tramoyero” (Nawat Isaragrasil) el encargado de realzar la elección de Miss Universo 2025, apoyada por el resto de la directiva …y que, como era de esperarse ha sido duramente cuestionada por todos aquellos países que manejan otros concursos internacionales…Yo me imagino que esa “medida”, “orden”, “imposición”…o como quieran llamarla, tendrá que ser reformada porque nadie se va a calar esta hegemonía que quieren poner en práctica desde el Miss Universo…Mucho más si ya tienen contrato firmado con otros certámenes…¿A qué mente maquiavélica se le ocurriría tan descabellada idea?...¡Ujum!…a mi me late que la cosa es con Venezuela…¡Chaaaooo¡…

