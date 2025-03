Ileana Márquez detalla las dos versiones acerca de lo ocurrido con sus preguntas en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La reina de belleza venezolana Ileana Márquez Pedroza, ganadora del título de Miss Venezuela 2023​​ y top 5 de Miss Universo 2024, detalló en un podcast lo ocurrido con su pregunta la Noche final del Miss Universo.

"Hay dos versiones de la historia, la primera fue que agarraron alguien de allí que ni siquiera era traductora, sino que la agarraron y le dijeron sal que el traductor no llegó, y la segunda versión dicen que Venezuela ni Tailandia estaban en el top 5 y que por eso no se requería traductora.

De aquí a que yo sepa cuál fue la verdad, jamas lo voy a saber, de aquí a que yo vaya a culpar a una persona en este tipo de situación tan desagradable, tampoco la puedo culpar, porque es que realmente tampoco se que paso", dijo Márquez en la entrevista.

De igual manera la venezolana dijo que se sentía muy preparada para el certamen.

"Yo te digo algo, yo me sentía muy preparada y yo lo dije desde un principio mi Inglés no va perfecto, y es lo que la gente no quiere entender, mi Inglés no va perfecto, mi Inglés va para comunicarme, porque que pasa la gente cree, que es que allá el inglés lo evalúan, a ti no te están evaluando por el inglés en lo absoluto y se lo pueden preguntar a cualquiera de las reinas que ya haya tenido que ir al Miss Universo.

tu Inglés tiene que ir por siI llegas a la final y quieras responder en inglés lo puedes hacer", dijo la criolla.

Ileana Marquez, hizo historia al convertirse en la primera madre en alcanzar el título de Miss Venezuela en más de 70 años del certamen, y la de mayor edad cumplidos al ser coronada.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube