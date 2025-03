Chepa Candela: La Luiseth Materán probará suerte en México…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Buenos días a todos mis “followers”!! (Entiéndase: seguidores… o sea, jelou) y, por supuesto, a mis detractores que - ¡Clarooo que síii… ¿Quién dijo que no?¡ - ¡también los tengo como pa´ tirá pal techo!… para ellos, para ellas… ¡y para todoosss!, aquí va la ración chismográfica de este inicio de semana, así que pelen esos glaucos visores porque los dimes y diretes están de rechupete…

Luiseth Materán

Yyy a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! arranco el “parling” contándoles que la LUISETH MATERÁN está echando de su pecho espuma – mientras tira cohetes de la alegría – porque inició una nueva etapa profesional desde el territorio azteca (dígase: desde el país de los “manitos”, México)… La ex reina de belleza venezolana “cacareó” a través de sus plataformas y redes sociales que está metida de ¡cabeza, tronco, y extremidades! en Televisa; lugar en donde espera destacar como TV Host en los próximos días y consagrarse como una de las mejores del oficio del mercado de habla hispana en menos de lo que canta un gallo… A través de un carrete de fotografías colgadas en Instagram la susodicha remarcó: “Hoy, asumo un nuevo reto para mi crecimiento, aprendizaje y desarrollo profesional que me llena de muchísimo orgullo y alegría poder compartirlo con ustedes… ¡Hola, México! Llegó la Materán de Venezuela para el mundo”… ¡Upa cachete!... ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?... Con este “merequetengue” me imagino que muchos disfraces - ¡esos que abundan en el mundo rosa y que casualmente comentaron durante esta última semana que la Luiseth era un bate quebrao en materia artística, y que no ha logrado nada relevante en su vida! – habrán quedado con la jeta espernancá y con la pena moral y la peor de las vergüenzas a flor de piel, porque como reza el coloquial refrán: “una imagen vale más que mil palabras”, y ese pase por Televisa que se está dando la “Materancita” hace ver que está subiendo como la espuma, ¡duélale a quien le duela!… ¡Así que soporten niñas, niños, y viejas que se las tiran de adolescentes!... Porque algo les voy a decir: ¡A veces, las verdades hieren!...

Andrea del Val

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento qué la ANDREA DEL VAL (¡suuuustooo!) ique armó sendo berrinche por acullá en Tailandia cuando en ese llamado del cuadro final del “Miss Global 2025” quedó como los interiores de Superman (explíquese: por fuera), luego de ella especular durante horas, semanas, y meses, que esa corona le correspondía, porque a según, tenía dinero suficiente (¡diiigooo!) tenía cualidades suficientes para hacerse acreedora del título… ¡Siiii Luiiii!… Como “niña malcriada” (que muchos aseguran que es, y yo lo certifico) ique la fulana en cuestión comenzó a ver con ojos de odio a “Raquel, y todo aquel” que veía a su paso en el mentado cierre del certamen; comentó que todo fue una estafa ique ella bien sabe que esa diadema sí le correspondía porque tenía todo y más para dar (¡uhmmm jummm!)… El caso es que medio país – por no decir que Venezuela entera (… yyy lo digo con razón y causa…) - está celebrando este fracaso de la “reina de belleza”, porque cientos de cientos de personas estaban cruzando los dedos para que la fulana no lograra el objetivo principal, que no era otro más que coronarse, porque según cercanos, críticos, y expertos, sus pasos, actos, y resultados artísticos han hecho de su imagen la de una mujer D-E-T-E-S-T-A-B-L-E y bien merecía quedar como quedó: “pegada como un chicle” porque el que siembra vientos, cosecha tempestades…

Juan Pablo Rabba

Yyy lista para bajar la Santamaria, les cuento que sendo susto pasó el JUAN PABLO RABBA por “acullá” en Bogotá; y es que de pronto, y sin sospechar nada, el hombre fue zampado de cabeza en un hospital porque presentó una afección pulmonar… ¡Esiiitooo!... El papachongo actor preocupó a sus fanáticos cuando anunció tener problemas de respiración, y minutos antes de iniciar su pieza teatral “Respira” (¡qué ironía la cosa!) tuvo que abandonar el escenario porque justamente eso era lo que él no podía hacer con fluidez y facilidad, ¡¡¡Respirar!!!… Así que desde este colorido rincón le deseo una pronta recuperación a mi “amor platónico” ¡Juan Pablito Clavó un Clavito!... ¡Ponte Chongo Papachongo!… ¡Adiós!...

