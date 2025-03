Con tiernas imágenes Lele Pons anuncia la espera de su primer hijo con el cantante Guayna

La influyente personalidad de redes sociales Lele Pons y su esposo, el cantante Guaynaa, han compartido con gran emoción la noticia de que esperan su primer hijo. Este anuncio llega a dos años de su matrimonio y ha generado una gran expectación entre sus seguidores en todo el mundo.

En un emotivo anuncio publicado en sus redes sociales, Lele Pons mostró su avanzado embarazo, luciendo radiante y con una notable pancita. Guaynaa, por su parte, expresó su amor y felicidad al lado de su esposa, besando y acariciando su barriga.

"We’re PREGNANT!!!!! 🤰🏼❤️🥹 can’t wait to meet you! We love you- Mom & Dad



BEBE EN CAMINO!! ❤️❤️ contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. -Mama y Papa", así escribió la influencer en su cuenta de Instagram.