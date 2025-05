La youtuber YosStop cierra su proceso penal y revela conflicto con la maternidad: Nunca quise ser mamá

Suscríbete a nuestros canales

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, cerró oficialmente su proceso legal el 10 de enero de 2025, cuando un juez del Sistema Penal Acusatorio de la CDMX dictaminó el sobreseimiento de su caso por discriminación, derivado de su video Patética generación (2021). La resolución prohibió a la Fiscalía reabrir la investigación y eliminó antecedentes penales, marcando el fin de una etapa que ella describe como “exagerada e injusta”.

Hoffman, ahora madre de Amy (2 años), confesó en entrevista que

“nunca quise ser mamá”.

Su embarazo sorpresa ocurrió en 2022 con su esposo, Gerardo González, médico: “Él estaba superseguro que embarazarnos era imposible [...] fue una cachetada de Dios”. Aunque el proceso fue físicamente difícil (“bajé de peso [...] todo lo vomitaba”), destacó que su hija “es una líder y muy tierna”.

Yoseline igual afirma que su esposo se someterá al procedimiento de la vasectomía pronto. “No me gustaría embarazarme de nuevo [...] el estado del embarazo no me gustó”, afirmó. En cuanto a la crianza de su hija Amy Hoffman planea hablarle sobre su pasado: “Le voy a dar toda la honestidad [...] que sepa bien qué onda”, asegurando que no le ocultara información sobre todo lo que ha vivido.

¿Por qué fue detenida la Youtuber?

En 2021, YosStop estuvo cinco meses en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla tras una denuncia por discriminación relacionada con el video donde abordó un caso de agresión sexual. La reclasificación del delito permitió su libertad, pero el caso solo se cerró definitivamente en 2025.

