Timothée Chalamet se instala en Los Ángeles: compra lujosa mansión para estar cerca de Kylie Jenner y del corazón de Hollywood

El amor y el cine lo trajeron de vuelta al oeste. Timothée Chalamet, uno de los actores más codiciados de su generación, ha dado un importante paso personal y profesional al adquirir una lujosa mansión en Los Ángeles, una decisión que, según el programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca, responde a dos motivos muy claros: estar más cerca de su actual pareja, la empresaria y modelo Kylie Jenner, y también de los principales estudios de Hollywood, donde su carrera continúa consolidándose con fuerza.

La propiedad no es cualquier casa. Se trata de una espectacular mansión que perteneció anteriormente a la reconocida modelo Kate Hudson y al beisbolista Justin Verlander. Ubicada en una exclusiva zona residencial de Los Ángeles, la vivienda fue construida originalmente en 1976, pero ha sido completamente remodelada y adaptada al estilo moderno, sin perder su esencia original. Chalamet supo negociar un buen trato y logró cerrar la compra por 10.9 millones de dólares, una cifra considerablemente menor al precio inicial, lo que demuestra su habilidad fuera de la pantalla grande.

El nuevo hogar de Timothée cuenta con casi dos hectáreas de terreno, y una serie de comodidades dignas de una estrella de cine: techos abovedados, cuatro amplias habitaciones, cinco baños, varias salas de estar, una cocina estilo chef, piscina y una cancha de tenis privada. Sin duda, un espacio diseñado tanto para el descanso como para el entretenimiento.

Según reveló el propio actor, antes de firmar su contrato más reciente en Hollywood, pasó varios días en la propiedad disfrutando del jardín y de la cancha de tenis, espacios que no tenía en su apartamento de Nueva York. “La tranquilidad de este lugar me ayudó a reflexionar mucho. No podía encontrar este tipo de paz en la ciudad”, comentó.

Timothée también habló sobre el impacto emocional que le generó mudarse a esa casa en particular. “Mis padres vienen del mundo del teatro y sé lo exigente que es este estilo de vida. Esta casa me hizo pensar en cuántos artistas han vivido aquí, algunos con éxito, otros no tanto. Me dio miedo… pero también me inspiró”, afirmó, mostrando un lado sensible poco conocido del actor que saltó a la fama por películas como Call Me by Your Name y Dune.

Esta compra marca un cambio importante para Chalamet, quien hasta ahora había preferido mantener su residencia principal en Nueva York, lejos del bullicio de Hollywood. Sin embargo, su relación con Kylie Jenner, parece haber inclinado la balanza.

La cercanía a Kylie, sumada a las múltiples producciones que lo mantienen ocupado en California, habrían sido claves para que el actor decidiera instalarse de forma más permanente en la ciudad de las estrellas.

Los rumores sobre su relación con Kylie han circulado desde mediados de 2023, pero ambos han mantenido una actitud discreta frente a los medios. No obstante, esta reciente adquisición parece confirmar que la relación va en serio. Y aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre una posible convivencia, fuentes cercanas aseguran que Jenner ya ha visitado la propiedad en varias ocasiones y que incluso ha sugerido algunas ideas para decorar los interiores.

