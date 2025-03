Chepa Candela: Anuel AA tiene preocupado a mucha gente

Suscríbete a nuestros canales

¡Jelouuu mi “pipol biutifull”!...Y una vez más, ¡Héme aquí! lista para darme sabroso con este cotilleo que diariamente los conecta “face to face” con todo lo que sucede y pasa en este “mundillo farandulero”…

Vanessa Alaimo

Y como precisamente eso es lo que están esperando, “Como caimán en boca de caño”, corro rauda a contarles que así como Migbelis Castellanos le está lista para reventar la piñata y dejar por unos meses la conducción del programa “Desiguales” (Univisión) aquí, mismo, cerquitica (La tengo de vecina) VANESSA ALAIMO tendrá que hacer lo propio con Ronda TV, pues resulta y pasa que su panza sigue creciendo como la espuma y en pocas semanas deberá entrar en el período de reposo prenatal, por lo que tendrá que decirle ¡”Chaito, chaito, nos vemos en Chacaíto” (Ojo: Momentáneamente, nada más) a su compañero el gran Jheisson Rodríguez con quien lleva las riendas del espacio farandulero de esta empresa editorial, que en el horario matutino((11 am) le “late en la cueva” a la competencia…¡Síii, señores¡…La susodicha ya entró en los seis meses de embarazo y anda ¡“very japi”, cual lombriz!, porque en el último Ecosonograma que le practicaron, se determinó que es una hembrita la que traerá al mundo dentro de unas semanas…y para no tener un parto sin complicaciones tendrá que desaparecerse del mapa por varios meses a fin de someterse a las exigencias médicas que requieren todas las preñaditas para que en el momento de parir, todo esté bajo control…y el bebé nazca y lance su primer ¡¡Ñeeeeee, ñeeeee!! al mundo sanito y lleno de vida…¿Y quien ocupará el puesto puesti de Vanessa Alaimo durante su reposo?...Me enteré (¡Y trúuaaa, trúuaaa! cual cotorra me limito a repetir) que Keyla Torres Esteban, quien se desempeña como reportera de calle de Ronda TV podría ser la candidata para llenar su vacante…¡Amanecerá y veremos!...

Nina Sicilia

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que tal como les batí la Temporada de la belleza 2025, arrancó esta semana con el anuncio de la apertura de las postulaciones…que no es más que la preinscripción online de las aspirantes a entrar en la nueva edición del Miss Venezuela…y la primera orden que acaba de recibir NINA SICILIA es que no otorgue ningún tipo de prórroga, pues el proceso deberá cerrarse el 15 de junio para comenzar con la Evaluación Presencial Integral (EPI), de donde, luego de algunos “filtros” se escogerán a las 25 muchachas (Es el número que se maneja hasta ahora) que se darán duro por la corona que ostenta Stephany Abasali…¡Síii, señores¡…Una de mis fuentes, que sigilosa deambula por los pasillos de la quinta morada, paró aquellas orejotas cuando oyó la conversación entre la susodicha y el “Mandamás” de la organización de dicho “templete” a través de la cual le impuso la medida que deberá acatar ¡sin derecho a pataleo!...

Anuel AA

Yyy variando el “parling”, les bato que a pesar de que el ANUEL AA desmintió los rumores de su (Supuesta) hospitalización en una clínica mayamera, los cuales fueron difundidos por el periodista Fernando Vélez del programa colombiano “Lo sé todo”, se asegura que la salud del reguetonero, esta algo resentida…y tiene preocupado a su representante, quien a finales del año pasado, suspendió sus presentaciones en Argentina y Uruguay por una presunta afección cardiaca, que, al parecer, se está tratando porque no se ha mejorado del todo…ya que tiene la agenda parada…y les repito aunque dijo que no estaba en ninguna clínica, por otro lado, aseguran que si tiene problemas de salud…peeerooo…no lo quieren hacer público para que las alarmas no sigan encendidas…y se aplaquen los “dimes y diretes” que circula desde unos días para acá…Lo que si es “verdura”, como el apio, es que el Anuel AA está entregado a su primogénita llamada Ema Luna, que nació el 22 de enero de este año, fruto de su concubinato con la venezolana Laury Saavedra…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube