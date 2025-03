Chepa Candela: Diana Silva anda buscando chamba

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jeeelouuu!!...Yyy en plena mitad de semana, les doy una vez más, la bienvenida a los miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que son también!) y que ¡pelen esa pepa! de ojos para posarla en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, bretes, tretas y rollos, siguen estando a la orden del “day”!...

Migbelis Castellanos

Yyy sin más preámbulos arranco con el “parling” para contarles que MIGBELIS CASTELLANOS ¡reventó fuentes! Y martes, ayer exactamente a las 5: 30 de la “matina” en una clínica mayamera se convirtió en la feliz mamá de un varoncito al que bautizará con el nombre de Kaven Unanue Castellanos, fruto de su relación matrimonial con el joven empresario Jason Nanue, con quien se lanzó al agua, en discreta ceremonia, el 24 de noviembre de 2024 en la Iglesia Católica Romana de San Pío X, en Old Tappan, Nueva Jersey…¡Síii, señores…La Miss Venezuela 2013 tuvo un parto natural, sin complicaciones y, tanto ella como el bebé, están en perfecto estado de salud…y este viernes será dada de alta para cumplir con su reposo postnatal, el cual la alejará de la “pícola” pantalla durante tres meses, para luego regresar al programa “Desiguales” (Univisión) que conduce al lado de Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda, Wendy Guevara y la doctora Nancy Alvarez…Dewsde esta columna,¡¡todas las ¡¡“coongraaatulechiooons”!! a la gran Migbelis Castellanos…y que disfrute de su maternidad…

Diana Silva

Yyy “avanti” con el cotilleo, que la DIANA SILVA; anda para arriba y para abajo con su curriculum en la cartera, a ver si pega en alguna “chamba”, pues a la pobre se le durmió el que te conté, de tanto estar sentada, esperando que en el programa “Portada´s” le dieran aunque fuera una “palomita” y, les repito, quedó seca, porque nunca la llamaron ¡ni por equivocación¡…¡Así como me lo contaron!...La Miss Venezuela 2022 que quería hacer carrera como animadora, quedó “seca” pues los productores del programa matutino de Venevisión, la dejaron como “novia e pueblo”, pues parece que le hicieron una prueba…¡y salió “raspada”!...y como no quiere quedarse en su casa, ¡viendo pal techo!…También me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa¡, cual cotorra me limito a repetir, porque no soy escaparate de nadie) que si la Diana Silva no consigue trabajo, aquí en Venezuela está dispuesta a agarrar sus cuatro trastos y “picar los cabos” con rumbo a loa predios mayameros, donde tratará de tocar las puertas en algún canal de TV…¿Se la abrirán?...

Jacqueline Aguilera

Yyy como las misses y el ambiente missérico, me han dado bastanteee tela para cortar, también me llegó la onda que JACQUELINE AGUILERA, ya anda buscándole fecha a la elección de Miss Grand Venezuela, pues Osmel Sousa, que es el verdadero dueño de este “templete” (Aunque lo niegue) y ella, solo la cara visible, dio la orden, desde México, de que se pusiera las “pilas” y fueran el mes ,a hora y el día para que montar la edición, que será transmitida por Televen, canal con el que acaba de hacer alianza…Al parecer la cosa sería entre agosto y septiembre…y desde ya, la Jacqueline Aguilera, junto a los dos “chiflados” ,que no son otros que el Esteban Velásquez y el Jesús Tovar, los otros dos “esclavos”, digo socios del “Zar de la belleza” andan corriendo para arrancar con los preparativos del Miss Gran Venezuela 2025, donde la titular saliente Tina Batson, ¡brillará por su ausencia!…porque, como se sabe, fue descoronada antes de tiempo por no formar parte del clan que ahora maneja el concurso de marras…¡Chao!…

