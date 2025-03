Don Omar habla sobre el difícil lanzamiento del tema 'Danza Kuduro': "A nadie le gustaba"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y rapero puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, confesó que su popular tema 'Danza Kuduro', al principio le costo mucho lanzarlo.

A través de las redes sociales, se viralizó un video del intérprete de 47 años durante una entrevista con la revista 'GQ México'. "El tema 'Danza Kuduro' se le envió a todos mis colegas en la industria de la música urbana y a nadie le gustó. Nadie lo entendió".

"Yo tengo una amiga que me dice ‘¿sabes qué? Hemos tratado de enviarle la canción a todo el mundo, nadie la entiende, a nadie le gusta. Por favor, dame la oportunidad aunque sea de escuchar el tema’. Le dije 'envíamelo, no hay problema'", confesó Don Omar.

"Recuerdo que me estaba recortando y llamé al cover y le dije 'quiero que escuches una cosa que me acaba de enviar una amiga. Te lo voy a enviar'. Y me dice 'se oye fresco'. Y le digo 'escucha el coro' y le canto el coro y me dice 'sal de la barbería ahora'. Llegué al estudio y grabamos la canción en 30 minutos", recordó mientras contaba esa experiencia.

Finalmente, Don Omar asegura que este tema ha sido el lanzamiento más grande. "Fue el tema que me dio la oportunidad de entrar en mi primer ‘soundtrack’ con la franquicia más grande de películas en Estados Unidos y fue un éxito mundial por 58 semanas. Impresionante. Todavía le doy gracias a Dios por haber sido abierto de mente".

