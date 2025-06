Scarlett Johansson pide que retiren su nombre de la más reciente producción de Marvel: No estuve involucrada

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista conjunta con David Harbour para Interview Magazine, Scarlett Johansson confirmó haber solicitado formalmente la eliminación de su crédito como productora ejecutiva en la película estrenada el 2 de mayo de 2025 —originalmente titulada Thunderbolts y ahora renombrada The New Avengers— declarando textualmente: "Les pedí que quitaran mi crédito porque no estuve involucrada" pese a figurar inicialmente en los créditos del filme protagonizado por Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan y otros miembros del reparto marvel.

La actriz enfatizó su decisión de distanciarse de Marvel Studios tras su última interpretación de Natasha Romanoff hace cuatro años revelando que "aún no ha visto la película" y evidenciando su postura consistente de alejamiento de los proyectos del estudio incluso en roles detrás de cámaras mientras Harbour contextualizó la situación durante la serie de entrevistas DTF St. Louis donde ambos discutieron detalles de producción sin que Johansson modificara su posición sobre el tema.

Exclusión definitiva de regresos futuros

Al ser cuestionada sobre posibles apariciones en Avengers: Doomsday —actualmente en grabación— Johansson descartó cualquier retorno al UCM con humor negro citando la lógica narrativa de Endgame al responder textualmente: "Si regreso de entre los muertos, la mitad de la población mundial morirá. ¿No viste Endgame?" cerrando así toda especulación sobre reapariciones futuras mientras consolida su carrera alejada de personajes superheroicos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube