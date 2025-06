Carlos Villagrán crítica serie biográfica de Chespirito: Sé que se van a decir muchas mentiras

Suscríbete a nuestros canales

Ante el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo en HBO Max —serie que modifica nombres como Quico a "Marcos Barragán" (interpretado por Juan Lecanda) y Doña Florinda a "Margarita Ruiz" para evitar conflictos legales— Carlos Villagrán confirmó en entrevista con medios mexicanos que la producción no lo contactó pese a su rol histórico en el universo de Gómez Bolaños expresando textualmente: "Si me hubieran hablado, hubiera oído la propuesta... pero no me llamaron y tengo que respetar eso" mientras aclaró que no tomará acciones legales porque "No me gusta a mí eso, prefiero ser feliz que andar en pleitos".

Consultado sobre si la serie lo retrata como villano Villagrán delegó la interpretación al público declarando: "Yo confío en el criterio de las personas. Sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse" añadiendo "Hagan lo que hagan, yo confío mucho en la gente [...] Ellos se van a dar cuenta si se dice alguna mentira, pero no voy a reclamar por eso, absolutamente nada" y aunque admitió que "Podría verla, no me hace daño" priorizó su vida familiar afirmando "Hay cosas más importantes para mí, como mi familia".

El actor mantuvo una actitud conciliadora hacia la producción deseando "de todo corazón que les vaya muy bien" pese a no haber visto el material y descartó planes inmediatos de contar su propia historia enfatizando que "prefiere ser feliz" mientras reconoció que no mantiene contacto activo con excompañeros del elenco original debido a distancia geográfica y ausencia de encuentros.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube