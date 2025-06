En video: Raúl de Molina muestra los resultados de su abdominoplastia

Suscríbete a nuestros canales

El presentador de televisión cubanoestadounidense, Raúl de Molina, quien se sometió a una abdominoplastia para eliminar el exceso de piel y grasa hace poco, decidió mostrar los resultados de su cirugía.

Durante el programa El Gordo y la Flaca, el comunicador reapareció en un video desde su casa para ofrecer declaraciones sobre la cirugía que se realizó.

“Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice, me quitaron 15.4 libras de la barriga. Y después de 10 días tuve una pequeña complicación, se me abrió un poco la herida, me la están tratando en estos momentos todos los días y espero que en una semana o una semana y media pueda estar de regreso en el trabajo”, afirmó Raúl de Molina.

La ausencia de Raúl de Molina en el emblemático espacio de Univision generó preocupación, pero se reintegra al elenco luego que concluya su recuperación.

Según el cirujano plástico Sean Simon, el presentador tuvo que eliminar la piel luego de perder casi 100 libras a lo largo de los años, debido a que ese exceso de piel lo cohibía de realizar algunas actividades, como nadar y correr.

