Arturo de los Ríos habla sobre su vínculo actual con Juliet Lima: Ella es la mata del rencor

Durante una reciente entrevista, Arturo de los Ríos compartió anécdotas personales y habló con franqueza sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposa, la actriz Juliet Lima, con quien, además de compartir proyectos profesionales, también es vecino.

Sobre su relación con Juliet o una posible reconciliación fue claro: “No digo ‘de esa agua no beberé nunca’, pero en verdad no lo creo. Primero, Juliet es rencorosísima" dice con gracia mientras todos se ríen y continuó "es la mata del rencor. Entonces, el hecho de haber pasado por ahí, como pareja, yo sé que eso va a ser un dedo en la llaga. Un día sí y un día no. Como amigos nos estamos llevando muy bien, ahora somos vecinos”.

El actor también respondió a quienes cuestionan que siga trabajando con su expareja.

“Mucha gente ha criticado el tema de que esté trabajando con la ex, pero para mí sigue siendo coherente con lo que siempre hablamos, incluso cuando escribimos ‘Cómo tener pareja y no morir en el intento’. Nosotros no terminamos en conflicto, fue una separación madura, sin drama. Obviamente hubo un duelo, pero la vida es cambio constante, y cuando te acostumbras al cambio, comienzas a disfrutarlo”.

Asimismo expresó que en el momento en que ella establezca una relación con alguien él se lo va a tomar muy bien y lo va a "saludar como si nada", con respeto.

