Barack Obama llega a Hollywood: produce una comedia junto a Larry David

Barack Obama y Larry David anunciaron este jueves en Los Ángeles (EFE) una colaboración sin precedentes: una serie cómica de HBO que reinterpretará la historia de EE.UU. para conmemorar su 250º aniversario en 2026. Producida por Higher Ground -la compañía fundada por los Obama en 2018-, contará con seis episodios de media hora donde David dirigirá y protagonizará. El expresidente bromeó en un comunicado recogido por Variety: "Me he sentado con líderes difíciles de todo el mundo, pero nada me preparó para trabajar con Larry David", anticipando el giro humorístico del proyecto.

La historia estadounidense desde la comedia

Higher Ground describe la serie como un intento por "celebrar la singular historia de Estados Unidos", aunque el involucramiento de David -icono de la sátira incómoda en Curb Your Enthusiasm- sugiere un enfoque irreverente. El comediante de 78 años, conocido por sus críticas a políticas conservadoras y su afinidad con el Partido Demócrata, coescribirá los guiones con Jeff Schaffer (su colaborador en Curb). Esta apuesta amplía el catálogo de la productora, que ya ganó un Óscar en 2019 con el documental American Factory y recibió otra nominación por Crip Camp en 2020.

¿Cómo se unen Obama y David?

Mientras Obama representa el rigor político tras su mandato (2009-2017), David encarna el humor absurdo que desnuda contradicciones sociales. La sinergia plantea preguntas sobre cómo abordarán momentos históricos sensibles: desde la fundación nacional hasta conflictos contemporáneos. La serie marcará el regreso televisivo de David tras su exitosa carrera de 18 años con Curb Your Enthusiasm, ahora aliado con un expresidente que ya demostró su olfato para contenidos disruptivos al producir Ada Twist, Scientist y el thriller Leave the World Behind.

Higher Ground consolida así su estrategia de mezclar entretenimiento y reflexión social, sumando a un cómico legendario para democratizar la narrativa histórica. El anuncio llega cuando EE.UU. debate su identidad en vísperas del semiquincentenario, ofreciendo una alternativa a los relatos tradicionales. Con Obama como productor ejecutivo y David como creador, la serie promete equilibrar rigor y sarcasmo mientras explora qué significa ser estadounidense hoy. HBO estrenará el proyecto globalmente en 2026.

