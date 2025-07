Lina Luaces aclara por qué eligió representar a Cuba y no a EEUU: la hija de Lili Estefan deja atrás a la nación que la vió nacer

Suscríbete a nuestros canales

Lina Luaces, hija de la presentadora cubanoamericana Lili Estefan, fue coronada el 8 de julio como la representante de Cuba rumbo al certamen Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre próximo en Tailandia.

Su decisión de competir por Cuba y no por Estados Unidos, su país natal, generó curiosidad dentro del Comité del certamen, que no tardó en preguntarle por qué no se inscribió en el Miss Universe USA. Lina fue clara: “También tenía la opción de competir, pero quiero representar a mis raíces, que yo soy cubana”.

Identidad y orgullo cultural: una respuesta contundente

En sus declaraciones, Luaces se sinceró sobre el vínculo con su herencia cubana y cómo eso ha marcado su vida desde la infancia.

“Yo no me siento americana desde que era niña. Crecí rodeada de cubanos, cubanos fuertes y con historias. Absorbí sus costumbres, sus tradiciones, sus maneras de ser”, afirmó.

La joven candidata representó a Santiago de Cuba, provincia donde nació su madre, y fue justamente con esa banda con la que se alzó como ganadora del certamen nacional.

Con este triunfo, la también nieta de Emilio Estefan se prepara para entrar de lleno en la competencia global, llevando consigo un mensaje de identidad, diversidad y representación latina más allá de las fronteras.

