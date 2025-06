Netflix domina rankings globales con “Las guerreras K-pop”: es la película más vista en streaming

Suscríbete a nuestros canales

Netflix consolida su apuesta por la animación surcoreana estrenando "Las guerreras K-pop", cinta que ocupa el cuarto puesto global en la plataforma mientras protagoniza las listas de Rotten Tomatoes con un 96% de aprobación crítica.

La película dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang sigue a las estrellas Rumi, Mira y Zoey quienes combinan actuaciones musicales con poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas paranormales, integrando humor, coreografías vibrantes y acción en un universo visual inspirado en la estética colorida del género.

Medios especializados subrayan su accesibilidad: "Afortunadamente, nadie necesita ser experto en K-pop para apreciarla" (The Wrap) mientras The New York Times añade: "Disfruta las emociones descomunales de sus personajes sin caer en parodia" , este éxito refuerza la expansión global del Hallyu que tras iniciarse con fenómenos como "Gangnam Style" ahora permea industrias creativas desde el cine hasta artes escénicas según festivales como Busan Performing Arts Market.

La trama aunque delgada según análisis, aprovecha códigos culturales coreanos desde K-dramas hasta competencias musicales masivas, actualmente disponible en 190 países, el proyecto demuestra la estrategia de Netflix de localizar contenidos para audiencias globales capitalizando la ola coreana que trasciende música para influir en narrativas animadas.

