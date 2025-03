Bon Jovi y Pitbull se unen para lanzar remezclas de su canción 'Now or Never'

Suscríbete a nuestros canales

Los cantantes Bon Jovi y Pitbull presentan nuevas remezclas de su canción 'Now or Never' a partir del viernes 28 de marzo, informaron este martes en un comunicado.



La nueva versión cuenta con tres reinterpretaciones a cargo de Tropkillaz, Muzik Junkies x AROCK y F.A.S.T. x DJ Triple XL.



El dúo Tropkillaz incorpora su sonido con ritmos globales y bajos.



Entre tanto, Muzik Junkies x AROCK agregan una base house con ritmos dirigidos a festivales, mientras que F.A.S.T. x DJ Triple XL combinan hip-hop, y EDM y ritmos latinos en una mezcla para playlists de fiesta.



La canción original fusiona el sonido rockero de Bon Jovi y el estilo propio de Pitbull, de origen cubano.



'Now or Never' llevó a Pitbull al primer puesto en el Digital Song Sales por primera vez desde 2013 y representó la primera entrada y el primer lugar de Bon Jovi en ese mismo listado en noviembre.



Los nuevos remixes estarán disponibles en todas las plataformas digitales a partir del viernes 28 de marzo.

