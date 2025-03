En video: así celebra Shakira el primer año de 'Las mujeres ya no lloran'

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Shakira lanzó este sábado el videoclip de 'Última' para conmemorar el primer año de su álbum 'Las mujeres ya no lloran', que fue publicado el 22 de marzo de 2024.



"Hoy que cumple un año nuestro álbum LAS MUJERES YA NO LLORAN, les tengo este regalo, mi video de Última, que ya saben es una canción muy personal. Espero que les guste", escribió La Loba en la red social de la camarita.



El videoclip fue grabado en varios lugares de Nueva York, en los que aparece la colombiana cantando esta balada que está siendo parte del repertorio que interpreta en los conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour'.



El más reciente álbum de Shakira, que hoy cumple un año de haber sido lanzado, incluye éxitos como 'Te felicito', con Rauw Alejandro; 'Monotonía', con Ozuna; 'TQG', con Karol G; 'Acróstico', con sus hijos Milan y Sasha, y 'Bzrp Music Sessions, Vol.53', con el productor argentino Bizarrap.



Shakira ha desarrollado una extensa y prolífica carrera musical que le ha permitido alcanzar el éxito internacionalmente y ser reconocida como la artista latina más exitosa e influyente de todos los tiempos, trayectoria reconocida con tres Premios Grammy y 15 Grammy Latino, entre otros galardones.

