El cubano Arturo Sandoval anuncia concierto en Miami: sepa la fecha

El legendario trompetista cubano Arturo Sandoval se presentará el próximo 11 de abril en Miami en un concierto que recorre el legado musical de uno de los artistas más influyentes del jazz contemporáneo, informó este martes el Adrienne Arsht Center.



Con una carrera que abarca más de cinco décadas, el músico ha redefinido el jazz afrocubano con su virtuosismo técnico y creatividad ilimitada, consolidándose como una figura clave en la historia del género, indica la nota.



Arturo Sandoval, ganador de 10 premios Grammy y poseedor de múltiples reconocimientos como un Emmy y la Medalla Presidencial de la Libertad, ha cautivado audiencias alrededor del mundo con su dominio de la trompeta y el fliscorno, junto con su sensibilidad como pianista y compositor.



Desde sus inicios como miembro fundador del innovador grupo cubano Irakere, en 1973, hasta su carrera en solitario, Sandoval ha colaborado con grandes artistas como Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, Alicia Keys y John Williams, entre otros.



Igualmente es un reconocido músico clásico, que ha actuado con las principales orquestas del mundo y su influencia trasciende al cine con la composición de bandas sonoras para películas como 'For Love or Country' y 'The Mambo Kings', entre otras.



El espectáculo 'Arturo Sandoval: un maestro del jazz afrocubano', combinará clásicos de su repertorio con nuevas composiciones, y forma parte de la reconocida serie Jazz Roots, que celebra la profundidad y diversidad del jazz como género global.



La velada en el Arsht Center comenzará con la presentación del Dafnis Prieto Sí o Sí Quartet, quienes "aportarán su innovador enfoque del jazz latino, prometiendo una noche de sonidos electrizantes y fusiones inesperadas", anuncia la nota.

