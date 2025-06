Caracas y Valencia listas para "El Merengazo”: astros rinden tributo a Ruby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

Las ciudades de Caracas y Valencia ya están listas para recibir a astros del merengue en un evento que promete ser emotivo porque recordará al cantante dominicano Ruby Pérez, fallecido hace dos meses tras derrumbarse el techo de la discoteca Jet Set.

El vocalista y productor musical Omar Enrique dio una rueda de prensa acompañado por leyendas de la talla de Eddy Herrera, Fernandito Villalona, Jossie Esteban, Bonny Cepeda, Diveana, Miriam Cruz, Roberto Antonio, Las Chicas del Can, Mery Tu Loba y Nathan Lorca, entre otros, quienes aspiran hacer de “El Merengazo” un show para el recuerdo.

¡Valencia y Caracas listas para la fiesta!

El primer concierto arranca con fuerza este viernes 13 de junio en el Hotel Hesperia de Valencia, para luego trasladarse al imponente Poliedro de Caracas el sábado 14 de junio a partir de las 7:00 p.m.

Ambos conciertos serán la ocasión perfecta para rendir un sentido homenaje a "La voz más alta del merengue", cuyo legado musical sigue más vivo que nunca en las emisoras venezolanas. Omar Enrique recalcó que este ícono del merengue era considerado un hijo más en Venezuela.

El emotivo homenaje a Rubby Pérez

Uno de los momentos más conmovedores de la rueda de prensa fue la presencia de Zulinka Pérez y su esposo Miguel, quienes asumirán el reto de mantener viva la memoria del inolvidable Rubby Pérez.

Con lágrimas, la artista expresó: “De verdad que para nosotros es un honor estar aquí. Voy a tratar de hacer lo mejor, porque llenar el zapato de papi no creo que pueda nunca. Pero lo que vamos a hacer, tanto mi esposo como yo, lo vamos a hacer con mucho amor y mucho respeto”. Su esposo añadió que aplicarán la exigencia y el profesionalismo que aprendieron durante 25 años al lado del recordado merenguero.

Omar Enrique promete un espectáculo sin precedentes

El anfitrión del evento, Omar Enrique, no dudó en asegurar que la producción superará todas las expectativas. “El montaje que estamos haciendo es mucho más grande que el del año pasado. Van a haber cosas impresionantes. Va a ser una noche muy emotiva, de mucha alegría, de mucha nostalgia y de grandes sorpresas”, sentenció.

Y para los rezagados, precisó cuáles son las áreas que tienen boletos disponibles. “Les informo que en las gradas no hay entradas, los boxes no hay. Lo que queda solamente es una partecita del VIP y unas entradas de pie en la parte de abajo. Las pocas que quedan siguen a la venta en las taquillas del CCCT. Y recuerden que sabemos a qué hora empezamos, ¡pero no a qué hora terminaremos!”, detalló.

