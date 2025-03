Thalía vive incómodo momento debido a su dislexia

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante mexicana Thalía, contó que durante una actuación en los premios 'Lo Nuestro', puso por accidente la mano en la entrepierna de su compañera de dueto, la también cantante Becky G, con quien interpretó el tema "Como tú no hay dos".

A través de un video en las redes sociales, la artista de 53 años confesó que todo se debía a su problema de dislexia.

"Yo soy disléxica, toda mi familia lo es. En la última parte de la coreografía yo tenía que cambiar el micrófono de una mano a otra, pero en el momento en que tocaba hacerlo no lo hice, y mi mano fue a parar justo ahí [a las partes íntimas de Becky]. Me dije a mí misma: '¡Esto no me está pasando a mí!", declaró Thalía en el programa 'El Gordo y la Flaca' de Univisión.

En ese momento, Becky G apenas tenía 18 años, y Thalía tenía pena con la madre de la cantante.

"Hablé con su mamá y le dije: 'Por favor, tú ya sabes que yo nunca haría esto'. Me contestó: 'Mi amor, lo sabemos', y Becky me dijo 'Olvídalo, fue alucinante'", explicó.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube