Gigi Paris ex de Glen Powell revela los motivos de su ruptura tras rumores con Sydney Sweeney: Perdí a la persona que amaba

Tras semanas de especulaciones por su abrupta salida de Instagram donde dejó de seguir tanto a Sydney Sweeney como a su entonces pareja Glen Powell, Gigi Paris abordó públicamente la ruptura durante una entrevista en el podcast "Too Much".

La modelo detalló que el detonante fue una llamada de Powell pidiéndole que no viajara a Australia durante el rodaje de Anyone But You con Sweeney: "Colgué y supe que se había acabado. Perdí a la persona que amaba", confesó mientras cuestionaba la falta de claridad pública de su exnovio respecto a los rumores: "Nunca dijo: 'no engañaría a mi novia'. Solo quería respeto, especialmente si todo iba a ser público".

El escándalo surgió tras las imágenes de Powell y Sweeney mostrando alta complicidad durante la filmación y posterior promoción de la comedia romántica, pese a que ambos mantenían relaciones comprometidas (Paris con Powell y Sweeney con Jonathan Davino). Aunque Davino ignoró los rumores incluso paseando al perro de Sweeney ante cámaras, Paris optó por acciones contundentes en redes antes de confirmar la separación. Sobre una posible relación entre Powell y Sweeney cerró el capítulo con desapego: "Si ellos están juntos, ojalá que estén enamorados, pero ya no es asunto mío".

