Chepa Candela: La Gabriela Spanic dizque será acusada por maltratadora…

¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!!... Aquí estoy ¡y aquí sigo!, en la caza, pesca, recolección, y cultivo de todos esos chismes, rollos, bretes, brollos, tramoyas y tretas que a diario hacen temblar a esta “fauna farandulera”, donde el que menos puja, ¡puja! un par de alas y se echa a volar libre y de cara al viento como si fuese una gaviota, y si no me creen pregúntenle a la KARINA VELÁSQUEZ quien recuperó su soltería luego de varios años de tormentosa relación con el cantante y compositor de origen francés, Chico Castillo, exvocalista de la banda española “The Gipsy King”…

La actriz venezolana se cansó de soportar los grandes y pesados cuernos que tenía sembrados sobre su testa, y por más oportunidades que le brindó al Castillo, ésta se cansó y le dijo “no más” y hace un par de semanas atrás lo mandó a freír monos por "infiel"… Recordemos que la protagonista de los films “Liz en septiembre”, “Operación Oreón”, y “La Jaula”, declaró a mediados del año 2021 estar más feliz que una lombriz al lado de su “pechugo” e incluso ambos “cacarearon” planes de boda… ¡Peeeerooooo! como la tentación es más fuerte que la razón (en muchas oportunidades) el Chico rodó en manos de otras féminas y ¡zaaaaz! la Karina Velásquez lo agarró con las manos en la masa… ¿Consecuencias?... La venezolana agarró sus trapos, accesorios, calzados, y hasta el jarrón que tenía en la poltrona, y se vino derechito a Venezuela, sacudiéndose toda esa pava sentimental que tenía encima… Ahora (cuentan las malas lenguas, yyyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) la “Kari” ique ahora se la pasa entre su país natal y el territorio de los Estados Unidos… ¿El motivo?... Está retomando su carrera artística y busca enfrentar uno que otro casting, porque si algo le bloqueó su ex era precisamente eso, el Chico no le permitía ser la actriz que fue, y poco a poco la fue alejando de los escenarios buscando su total y absoluta A-N-U-L-A-C-I-Ó-N…

Gaby Spanic

Yyy cambiando radicalmente de tema les bato que la GABY SPANIC vuelve a ser blanco de críticas tras todo ese escándalo que se ha desatado entre ella y una fulana llamada: Suelen Monteiro… La Suela (¡diiigooo!) la Suelen, fue la asistente personal de la actriz hace una pila de años atrás, y ahora la implicada aparece y dice que va a demandar a Gaby porque a según ésta la agredió en esos tiempos mozos, en donde ambas estaban de “chupa y déjame el cabo”… La ex empleada brasileña aseguró que viene con todo el peso de la ley, y acto seguido vemos a una Gaby reaccionando y diciendo que esa “tipita” lo que quiere es dinero, y que no va a permitir su extorsión y difamación… ¡Qué show!... Pero eso no queda allí querubines; en una reciente declaración (donde yo tenía posados mis glaucos visores, en donde reposan unas costosas y muy brillosas pestañas postizas) la también cantante y empresaria venezolana aseguró que la Suelen solía acosarla sexualmente… ¿Qué talco?... y que una vez intentó besarla pero la Gaby no le permitió que le tocara la bemba…

El Llano se viene a Caracas

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que muchos amantes de la música llanera se quedaron con las ganas de disfrutar del concierto “EL LLANO SE VIENE A CARACAS” programado para este sábado 29 de marzo, y es que lamentablemente la casa productora “Productions Páez” se vio forzada a reprogramar su espectáculo y posponerlo para otra fecha (aún incierta) por temas de logística y otros detalles que pronto les averiguaré… El caso es que el Jorge Guerrero, el Luis Silva, el Vitico Castillo, y la Yenifer Mora (cantantes protagonistas de este “dale que te pego”) no vendrán a la capital del país tal y como se había anunciado hace un par de semanas atrás, y muchos de los que compraron sus boletos para disfrutar de estos corridos y coplas están atentos (y con lupa en mano) esperando que se les informe cuándo se reprogramará la cosa, oooooooo, cuándo les devolverán sus churupos para comprar unas mamonas, casabes, cachamas, y carnes en vara, para sentir de algún modo u otro el sabor llanero y ¡no! quedarse con las ganas de vivir la experiencia… ¡Chau, Chau!...

