El live action de 'Blancanieves' se mantuvo entre la más taquilleras del fin de semana

La nueva versión de acción real de 'Blancanieves' ('Snow White') reinó este fin de semana en la taquilla con una recaudación de 87 millones de dólares en todo el mundo, pero lejos de los 263 que consiguió 'El rey león' ('The Lion King'), en sus primeros días en las salas en 2019, según datos de Box Office Mojo.



Como ya auguraron medios especializados estadounidenses como The Hollywood Reporter, la cinta protagonizada por Rachel Zegler se quedó por debajo de los 50 millones de dólares en el mercado estadounidense, en concreto en 43 millones, una cifra muy baja para una película cuyo presupuesto de producción se elevó a 240 millones.



Frente a los 43 millones de 'Blancanieves', la versión de acción real de 'El rey león' consiguió 191 millones de dólares en los cines estadounidenses en su primer fin de semana en salas.



Otros títulos de Disney que pasaron de animación a acción real también consiguieron mejores datos de recaudación que 'Blancanieves'.



'Aladdin', que también se estrenó en 2019, obtuvo 116 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines estadounidenses para un total de 220 millones en todo el mundo, y 'La sirenita' ('The Little Mermaid'), en 2023, se llevó 95 millones en su país de origen y 160 a nivel global.



Hasta el estreno de 'Blancanieves', el peor comportamiento de una de estas nuevas versiones de clásicos de Disney fue la de 'Dumbo', que recaudó 45 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana, aunque la cifra se elevó a 129 internacionalmente.



Además hay que tener en cuenta que 'Dumbo' se lanzó en 2019, un año en el que Disney arrasó en taquilla porque estrenó sus mejores títulos tanto de acción real de clásicos como nuevas películas de animación y de superhéroes, lo que hacía difícil destacar.



'Avengers: Endame', 'El rey león', 'Toy story 4', 'Frozen II', 'Captain Marvel' y 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' fueron las películas más taquilleras de ese año, todas ellas producciones de Disney.

