Gaby Spanic preocupa a su fanáticos con alarmantes mensajes: "Me quiere desaparecer"

La actriz venezolana Gaby Spanic decidió compartir hace unos días que se encuentra recibiendo una serie de ataques y difamaciones en su contra.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, la actriz venezolana habló más afondo sobre la situación y el presunto acoso por el que estaría atravesando desde hace tiempo.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar ya hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron, y no las he hecho porque creo en el de arriba, yo todo se lo dejo a Dios. Pero han inventado tantas cosas, se han metido hasta con mi físico. Me han pintado como un monstruo, me quieren desaparecer, me han querido matar”, afirmó Gaby Spanic.

Sobre estas acusaciones, la criolla acusó directamente a Suelen Monteiro, una extrabajadora suya.

“Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman, y esta persona tenía una personalidad, insoportable. Es una persona inestable emocionalmente, una persona carente. Tiene la maldad sembrada en su corazón”, añadió.

“Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho”, acotó.

Gaby Spanic asegura que no es una sola persona que esta en su contra. "Hay varias contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie”.

