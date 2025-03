En video: Morat y Camilo se unen para lanzar 'Me toca a mí'

Suscríbete a nuestros canales

La banda colombiana Morat se unió a su compatriota Camilo en el sencillo 'Me toca a mí', una colaboración en la que exploran el amor no correspondido, informó este viernes el equipo de la agrupación bogotana.



"Después de años de amistad, Morat y Camilo se unen en un sencillo cargado de emoción, en donde se sumergen en un pop/rock que fusiona la esencia y sonidos que evocan los noventa en una canción que explora el amor no correspondido, mientras el protagonista camina la fina línea entre la amistad y una relación", expresó la banda en un comunicado.



"Sabíamos que lo que él hiciera iba a ser increíble", afirman los miembros de Morat sobre su compatriota, con quien colaboran por primera vez.



El videoclip de la canción, entre tanto, fue producido por Velodrome bajo la dirección de Charly Gutiérrez y cuenta con la participación especial del creador de contenido méxicano Jezzini.



El influenciador realiza el papel de presentador de televisión en una puesta en escena en la que los miembros de Morat están presentándose en un programa y Camilo se suma a ellos en la tarima.



La nueva canción formará parte del "universo sonoro que Morat está construyendo para su quinto álbum de estudio, M5, el cual verá la luz este 2025", agregó la información.



El lanzamiento ocurre además semanas antes de que Morat se presente en Guatemala el 19 de abril y cinco días después en México, donde tendrá dos presentaciones antes de viajar a Medellín para liderar el festival La Solar el 2 de mayo.

