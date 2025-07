En video: conoce la dieta a base de frutas de Clara Federica Vegas como preparación para el Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La concursante Clara Federica Vegas, hija de la Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz, se convirtió en tendencia luego de publicar un video en TikTok donde comparte su plan alimenticio basado exclusivamente en frutas. Durante tres días, la joven se propone consumir 250 gramos de fruta cada dos horas. En las imágenes se ve a Clara explicando la secuencia horaria y mostrando la variedad de frutas que incluirá en su rutina.

Consciente del impacto de su mensaje, Clara enfatiza: “yo no soy especialista, no imiten esto” y pide a sus seguidores consultar a un profesional antes de replicar cualquier práctica. Este llamado de alerta ha sido ampliamente destacado en redes, donde ha recibido tanto elogios por su transparencia como críticas por promover métodos intensivos sin respaldo médico. La influencer insiste en que su experiencia es personal, para un periodo corto, y no constituye una recomendación de estilo de vida.

Las reacciones no se han hecho esperar y en plataformas como Instagram y X han comenzado los debates, algunos seguidores muestran curiosidad por el reto frutal mientras que expertos en nutrición advierten sobre los riesgos de dietas restrictivas basadas solo en frutas. Especialistas recuerdan que, si bien las frutas aportan vitaminas, fibra y antioxidantes, no cubren proteínas, grasas ni micronutrientes esenciales en un plan saludable.

Durante el video final de cierre, Clara agradece el acompañamiento de sus seguidores y promete compartir cómo se siente tras esos tres días de purga frutal. Sin embargo, mantiene firme su advertencia: no es nutricionista y recalca que cada cuerpo es distinto, por lo que “esto no es un método para todos”.

