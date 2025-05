Chepa Candela: El casting para “Somos tú yo” dizque es puro palanqueo

Suscríbete a nuestros canales

…¡!Hooolaaa queridill@s!!…¿Y cómo andan todos mis consecuentes…(y los que no son también)?...Como de costumbre, ¡heme aquí!, en este ¡“taqui-qui-taqui”! de las teclas, procesando lo más “hot, hot” (Entiéndase: ¡calientico, calientico!) de esta “fauna farandulera”, cuyos especímenes, dan baaasstaaanteee tela para cortar…

Somos tú y yo

Y como para sacarle ¡hasta la última hebra! para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que el casting para (pre)escoger el elenco de la nueva temporadas de “Somos tú y yo”, ique, se ha convertido en un verdadero “filtro”, pues sus productores, ique, están aplicando el “palanqueo”…y aquel o aquella aspirante que no vaya recomendado o no tenga su buen “padrino” correrá con la mala suerte de que ni siquiera lo llamen a hacer la prueba, tal y como lo denuncia un grupito de chicas y chicos que se reportaron con una de mis fuentes para hacer saber esta “anormalidad” que está acabado con los sueños de chicas y chicos que buscan hacer carrera en la “pícola” pantalla…y han visto en la cacareada serie la oportunidad de lograrlo…¡Así como me lo contaron!...

Según la onda captada por mis camataguas, el cacareado casting que viene haciendo Venevisión para armar el reality ”CAMINO A SOMOS TU Y YO”, en el cual se escogerá el elenco definitivo de la mencionada producción, para muchas y muchos jóvenes, dizque, ha sido una total desilusión, pues si bien es “verdura” que algunos tienen talento y otros no, lo que, al parecer, realmente impera en la selección es el “padrinazgo·”, como el caso de una exmiss, que estuvo en Portadas y se jura se intocable (No le gusta que la mencionen en los medios…¿Complacida?...porque yo no me ocupo de disfraces) a quien hasta el papel ya se lo asignaron pues la niña, ique, tiene tremenda “palanca” que supuestamente movió para que la tomaran en cuenta….y ¡zaaassss! Quedó seleccionada…”Nosotros fuimos descalificados porque no tenemos padrino”, dijo uno de los afectados…Si eso es cierto, malo, malo…

Kiara

Yyy pasando a otra cosa mariposa, les bato que KIARA anda “botando de su pecho, espuma”, pues resulta y acontece que “paralizó” un famoso centro comercial de Barquisimeto, a donde se fue de “shoping” tras presentar la pieza “Venezuela es mujer” y aunque estuvo acompañada de sus escoltas “gorilones” y varios asistentes (¡Mija, ni Shakira, pues!) no pudo evitar que el gentío la rodeara y no la dejar caminar tranquila…ya que le cayeron encima para pedirle autógrafo y tomarse fotos y más fotos, por lo que los de su seguridad se los quitaban a sombrerazos…¿Quuuéee taaal?...La susodicha no podía creer que después de tantos años sus fans la tuvieran tan fresca y no la hayan olvidado…y eso que se vistió sencillita para pasar desapercibida con una franelita blanca, un pantalón de cuero y unos grandes lentes…y sin embargo la reconocieron, aunque está que parece una vara de puyar loco y más blanca que un papel…

Valeria Cannavò

Yyy desde los lares de la India se reportan mis fuentes misséricas para contarme que “echa la boba”, VALERIA CANNAVO está haciendo su bullita en las previas del Miss Mundo 2025 y el pasado martes dejó grata impresión en el “Head to head Challenge”, un reto en el que cada candidata presenta su proyecto “Beauty with a purpose” (Entiéndase: Belleza con propósito)…¡¡jejeeem, jejeeemm!!, me atacó la carraspera) y ella lo hizo con mucho aplomo y simpatía además de que su discurso fue completamente en inglés) para defender su propuesta de ayudar a los niños que han sido víctimas de violencia doméstica…La Miss World Venezuela recibió muchos ¡plafff, plafff! (Lease; Aplausos) de parte de los asistentes, quedando mejor para da que otras participantes…¿Será que aseguró su cupo para el grupete de semifinalistas?...¡Ojalá!..., aunque yo sigo manteniendo mi palabra y como lo he dicho no la veo con la corona puesta, la noche final del Miss Mundo 2025, pautada, como ya se sabe, para el próximo 31 de mayo, allá, en el país asiático…

