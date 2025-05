Chepa Candela: La Nina Sicilia hace de la Quinta Morada un infierno

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Hooolaaa a todos mis fieles consecuentes!!! (Incluyendo a mis detractores, que los tengo¡como arroz picado!) Nuevamente heme aquí en esta entretenida y no menos desconcertante labor, procesando lo más “hot, hot” (entiéndase: ¡caliente, caliente!) del acontecer farandulero de este país y zonas circunvecinas, donde el cotilleo ¡es el pan nuestro de cada día!.

Ruddy Rodríguez

Pero como aquí venimos a cotillear, mejor corto este preámbulo para contarles que la RUDDY RODRÍGUEZ (¡Susto!) sigue como la mazamorra (o sea, llora que llora), hecha un mar de lágrimas y lamentándose por el fracaso de la obra que presentó junto al Luis José Santander (¡Doble susto!), puesto que resulta, pasa y acontece que si bien las dos primeras funciones fueron exitosas, el resto de las cuatro funciones fueron un desastre y no los fueron a ver ni siquiera el personal del Centro Cultural Chacao, donde ambos dos actores se subieron a las tablas... La "Niña Bonita" sigue buscando explicaciones y tratando de hallar la forma de parapetear su culazo, pero el sol no se tapa con un dedo y por andar de ambiciosos sin conocer el mercado les salió el tiro por la culata. Muy bonito el reencuentro con los medios, los entrevistó hasta el gato con botas y pensaron que así la taquilla se iba a disparar y la realidad es que no, porque a según, el texto era terrible, a Luis José no se le escuchaba nada, el montaje ni para una obra de colegio, la que medio sacó las patas del barro fue Ruddy, pero como dicen, una golondrina no hace verano. Muy mala organización, pésima producción... Como dice la obra, lo que dejaron en la mudanza fue un poco de butacas vacías... Es por eso que los otrora galanes de teleculebras están pensando engavetar la gira que tenían programada en el interior del país... ¿Lo peor del caso? Dizque después de ese fracaso, el Luis José y la Ruddy no se pueden ver ni en pintura...

Nina Sicilia

Yyyy hablando de desastres, el que hay en la Quinta Rosada, ¡que digo!, la Quinta Morada es la mamá de la mamá de la mamá de los desastres, pues NINA SICILIA, ahora como dueña y señora del Miss Venezuela, ahora sí es verdad que supuestamente está haciéndole la vida más miserable a quien se le atraviese por los pasillos. Con el asunto de quitarle las funciones a la Molly, a quien mastica pero no traga y a quien quería sacar de su camino desde hace muuuucho tiempo, dizque no tiene limites y lo que falta es que saque el látigo para terminar de torturar al personal que ahí hace vida y el que realmente hace que las cosas funcionen... Según me contaron (¡Y trúuuuua, trúaaa!, cual cotorra me limito a repetir, porque no soy escaparate de nadie) todo lo que dijo la Thalía Olvido (Oops, Olvino quise decir) es más verdura que el apio y la auyama, pero la exreina se quedó corta cuando de describir a la Sicilia se trata, pues la mujer supuestamente es un caso de estudio, cuando de malvados se trata...

Kiara

Yyyy antes de bajar la "santamaría", les cuento que el comportamiento durante la rueda de prensa de Venezuela es mujer, protagonizada por KIARA, Elisa Reggo, Liz y Scarlett Linares estuvo marcada por los malos tratos, pero no por parte de las divas, sino por unos don nadie que maltrataron a tal punto a la prensa que los botaron del lugar donde los fablistanes estaban haciendo su trabajo y a los rezagados que quedaban esperando las entrevistas con las cantantes (conocido en el argot periodístico como cara a cara) ¡Les apagaron la luz! Qué horrible e injustificable actitud, no hay ningún motivo para tratar así a quienes están trabajando, pero, insisto, no fueron las artistas de marras y menos su equipo de prensa, sino la gente de la producción del encuentro con los medios, que tienen de profesionales lo que yo tengo de coreana... ¡Baaayyyy!.

