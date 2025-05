Chepa Candela: Stephany Abasali batirá su esqueleto en Cannes

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jeeelouu darlings!!...y nuevamente ¡heme aquí!, teclea que teclea en mi ultramoderna "computer", presta y dispuesta a entrarle de frente a este ameno y cotidiano cotilleo que, como hace décadas, los pone "face to face" del acontecer farandulero de este país…y zonas aledañas, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de condimento al "parling" abundan como los chino...

Carlos Daniel Alvarado

Yyy entrando en materia paso a contarles que CARLOS DANIEL ALVARADO anda “botando de su pecho espuma” ya que a raíz de su paseo por la alfombra roja del -¡Nada menos y nada piú”!-Festival de Cannes, en donde fue exhibida su cintra “Un viaje de película”, ique, empezaron a lloverle invitaciones para otros eventos importantes de la industria, donde como una hormiga ha venido trabajando duro para hacerse un nombre, sobre todo en Venezuela donde la buena (Lean bien) producción cinematográfica no es nada rentable ni abundante…además del piratería que abunda como el arroz blanco, partido por la mitad…¡Síii, señores¡…Según la onda captada por mis camataguas, el hijo de Carmen Julia Álvarez y hermano de Daniela Alvarado, se anda moviendo “como pez en el agua” para que su cinta no pase por debajo de la mesa, fuera del país…y haber participado en el importante “templete” cinematográfico que fue inaugurado el pasado martes 13 de mayo, allá, en la ciudad turística de la Riviera francesa y culminará el 25 de este mes, le ha abierto las puertas de otros festivales a donde quiere llevar “Un viaje de película”, que lo metió de frente en la “macolla” del cine nacional, donde, vuelvo y repito, no es fácil consagrarse, ni cotizarse, porque la competencia es fuerte…y funciona mucho la “rosca”…

Stephany Abasali

Por cierto que la que también dirá ¡¡preeseeenteee!! en el Festival de Cannes, es la STEPHANY ABASALI, quien participará en un desfile de modas donde será mostrada la última colección de Yanina Azar, la famosa diseñadora dominicana que vistió para el opening a las candidatas del Miss Universo 2024 y a la que conoció en México cuando estuvo por lares aztecas…Bueno, la Miss Venezuela ¡no aguantó dos pedidas! Cuando la cotizada modista le hizo la invitación a su “templete”, el cual le permitirá codearse con “la crema y la nata” del “fashion” mundial, pues para que lo sepan, ¡si no lo saben!, la dominicana se bate su champú en las más esferas de la moda…y como era de esperarse, la Stephany Abasali no iba a pelar esa oportunidad…además que así se irá puliendo para cuando le toque la pasarela del Miss Universo 2025 que se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia…

Katherine Coll

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la KATHERINE COLL le aplicó a Anaé Torrealba, aquello que dice que “El que de Villa viene, su silla tiene “…y enseguida que retornó a Caracas se comunicó con los productores de Sábado Sensacional para decirles que ya estaba lista para retomar su chamba en “Yo si canto” (Versión infantil) donde funge de jurado junto a sus colegas Reyna Lucero y Scarlett Linares…Y es que la cantante de marras, que fue tendencia por el célebre “Toño el amable” que soltó en la alfombra roja en la pasada elección de Miss Venezuela, se ausentó de dicho espacio porque andaba “Por yo no sé donde” sacando su visa americana…y entonces llamaron a Anaé para que momentáneamente “llenará el hueco”…De manera que hasta esta semana, la cantante criolla estará en “Yo si canto”, porque volvió la Katherine Coll y con un “Dame mi puesto”, prácticamente, la paró de la silla…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube