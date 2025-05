El escenario de Broadway hará historia al trasmitir una obra por televisión: George Cloney es el protagonista

Suscríbete a nuestros canales

La exitosa obra 'Good Night, and Good Luck', que protagoniza George Clooney, hará historia cuando se convierta en la primera que se trasmita en vivo para la televisión desde un escenario de Broadway, el próximo 7 de junio.



La pieza, que comenzó el 12 de marzo con estreno oficial el 3 de abril, será trasmitida por CNN antes de que baje el telón el 8 de junio, una buena noticia para quienes no pueden pagar el precio promedio de 300 dólares por un boleto para ver en su debut teatral al dos veces ganador del Oscar, destacó NBC.



'Good Night, and Good Luck' recibió este año cinco nominaciones a los codiciados premios Tony de teatro, incluido el de mejor actor para Clooney, e hizo historia además recientemente al convertirse en la obra no musical de mayor recaudación en la historia de Broadway y la primera en superar los 4 millones de dólares en una sola semana, señala un comunicado conjunto de los productores y CNN.



En esta obra, que dirige David Cromer, ganador del Tony, Clooney interpreta al periodista televisivo Edward R. Murrow, que luchó contra la 'caza de brujas' del senador republicano Joseph McCarthy en la década de 1950.

